廖偉強：物極必反 否極泰來

除了住宅方面，商舖的影響更為嚴重，因為租客的生意受到阻滯，吊鹽水的局面隨時令到經營者需要結業。有些地區的店舖十室九空，業主要租出並不容易，租客結業後重新招租就難上加難，租金難免需要大幅下調。很多店舖的業主都是投資者，這段期間他們的財力也受考驗，所以經常會出現一些壯士斷臂的成交個案。筆者在地產行業擁有相當長的年資，經歷過無數大小的風浪，有很多人都說今次的疫情是前所未見，以往的靜市難以相提並論，但是筆者仍然相信回頭一望不外如是，面對目前的困境固然相當痛苦，但是筆者相信物極必反，否極泰來。

限聚令放寬後 報復式消費將重現

年初疫情開始的時候，大家的心情和現在一樣，首先，第一波疫情之後，經濟就有首次的反彈，就是在4月初政府推出的防疫抗疫基金，很多經營者都得到紓緩；及後5月初，政府放寬限聚令，市面的經濟活動即時立竿見影，經營者開始見到曙光，這就是筆者經常說的報復式消費及反彈。今次的疫情雖然嚴重，如果經營者能夠把握機會，得到成本的減省，當疫情稍為緩和，以及限聚令的再次放寬，筆者相信報復式的消費就會再次重現，明天就會更好了。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]