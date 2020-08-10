經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：加息才是經濟向好信號

【明報專訊】美國議息決定維持息率不變，意料中事，可見將來低息仍是主流，對不少業主而言是好消息，因為按揭供款大致不變。大多數人有一個錯誤觀念，加息不是好東西，其實大錯特錯，加息是反映經濟向好，加息才是正面信號！

2008年金融海嘯之後，全球不斷量化寬鬆，將息口壓至近零息。業主供樓享受超低息，開支減省，大家都覺得低息至零息是理想。其實反映經濟不振，更引致過度投資以至投機，不健康！

過度投資及投機，往往是連自己的救命錢也投入，希望大賺一筆。他們會仗着低息，認為風險低，肆無忌憚的投入資金企圖獲取回報。投資市場的風險是沒有警告的，例如1987年10月股災，事先無甚徵兆，當炒家炒得興高為采烈之際，股市單日大跌22%，投資者齊遭殃。息率長時間處於超低息或低息屬於不正常，炒家警覺性降低，但大跌市到來之際，必定閃避不及，遭到重創。現在息口過低是不正常的，當然10厘至20厘的高息也是不正常，在2厘至5厘之間比較正常，令投資者有一定警覺性，又能控制通脹及風險。

辣招撤走 樓市未必會狂升

現在低息是量寬造成，如果美國聯儲局能夠加息到2厘至5厘水平，經濟及投資活動會比較正常，不會過分瘋狂，是好現象。目前香港樓市並未進入瘋狂狀態，買賣很有秩序，風險不大，全因樓市十年來有太多辣招印花稅存在，交易成本太高，根本無法炒樓。即使將來把所有辣招撤走，樓市未必會狂升，因為有太多業主賺幅不少，他們賣樓會令盤源大增，自然能將炒風降溫。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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