經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：現在買樓不是接火棒

【明報專訊】上周六有老友到公司吹水，佢知道我剛剛買了一層寫字樓，問我點解在這個時勢入市，驚唔驚接火棒？老友是學者，不是生意人，唔知道接火棒的意思。如果現在樓市狂升，我又加碼投資，就可以話我有機會接火棒，但現在商業樓宇及舖位已經有明顯跌幅，即使樓價繼續下跌，都不可以用接火棒來形容，最多話我睇錯市。

現在買樓當然是有一定風險，但回報是可以用較低價錢買到比較優質單位。如果有能力而又有需要就唔怕買，我們的確是有需要才買，但我不敢講樓價已經見底，事實上亦冇人夠膽咁講，所以，現在買樓一定要以個人需要為首要條件，打算炒樓的人就最好暫停。

原來老友到來最大的目的是他兒子亦打算買樓，但其他親戚朋友知道後都叫他兒子唔好買，話稍後就會有大把樓推出市場，可以任揀，例如有不少BNO護照持有人會移民去英國，他們當中一定會有一些人出售手上單位，數量可以以萬計，現在買樓，是否心急了一些。老友兩父子舉棋不定，見我剛買樓，所以問一問我的意見。

有能力有需要不怕入市

問我意見即是打算買樓，於是我話現在買樓一定要有一個心理準備，樓價會隨時下跌15%，如果守得這一關，就不妨買樓，大家一直講有很多人打算移民，有很多樓宇將會放售，同時有不少內地業主需要現金周轉，被迫放售香港物業，最近的一些低價成交大多數與此有關。但大家要想想，香港封關近7個月，雖然日常運作正常，但很少內地人可以來港，來自內地的購買力亦被凍結，即使如此，香港住宅樓宇樓價沒有下跌，倘若香港在幾個月之後解封，內地購買力湧至，香港樓價就會飈升，我反而覺得是有需要的人買樓好時機。

無內地人競爭 反是買樓好時機

不過，想買樓的人仍然要鋤價，以及要買一些優質單位，如果現在這個時勢買一個非優質單位，除非價錢很廉宜，否則就會被人笑。至於會不會被人話接火棒，應該唔會，除非那人不懂買賣，不了解接火棒的意思才會這樣說。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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