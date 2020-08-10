經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：內循環產業鏈商機處處

【明報專訊】緊接着封殺TikTok後，美國總統特朗普也下令封殺微信，即騰訊（0700）手機的應用程序。因此，上周五騰訊股價一度大跌10%，跌破500元的重要心理關口。

不過，翻查過去一段日子的股價，騰訊股價也只是在6月24日才開始突破500元，之後再迅速急升，而從6月24日至上星期五，恒指基本上是原地踏步。換言之，騰訊遠遠跑贏恒指，超前大市，因此，累積了大量的有錢賺的散戶，散戶是最容易被震倉出局，如果是6月24日之前進場的投機者，上周五的震倉還不會傷到自己，在有盈餘的情况之下，止賺也就是很正常的行為。

TikTok在美國已經累積1億多用戶，被封殺受傷很重，但騰訊的微信在美國的業務不大，盈利絕對佔不到騰訊總盈利的10%以上，因此，在股價下跌10%之時買入也可以視為折讓10%買股，以這種心態買股，人就開心樂觀。

特朗普封殺TikTok的新聞，近日佔據了美國傳媒絕大部分的篇幅，也就是說，特朗普已經成功地轉移美國人的視線，讓美國傳媒從疫情、種族問題、社會動亂的報道中跳出來，進入特朗普預備好的內容，即封殺中國。基本上，多數美國人是相當恐懼中國的崛起，中國威脅論在美國有巨大的市場。

特朗普封殺TikTok 轉移傳媒視線

封殺TikTok成功轉移美國傳媒視線，因此，除微信之外，相信接下來阿里巴巴（9988）、京東（9618）……都會被封殺。大家要有心理準備，特朗普可能會選擇一隻一隻來，逐一封殺，長時間製造新聞，他所要的是新聞，不是實際的經濟效果。

近日股價表現很好的ATMX中，美團（3690）算是異數，上周五股價在收市前，成功地反跌為升，道理是美團至今仍未有打算到美國打天下，甚至連香港市場也暫時沒興趣，也許，美團管理層認為14億人口的市場已經足夠大。

是的，14億人口是一個巨大的市場，想像許多年前秦始皇統一天下，當時的所謂天下，就是秦始皇眼中的全世界了，那個全世界實際上比今日中國版圖還小，當時天下人口也絕對沒有14億。因此，中共政治局在7月20日開了會之後為今後經濟的大方向定調為內循環再加上雙循環，而所謂內循環，最大的部分就是內銷市場，發展內需，完善整條產業鏈自供自足，不受外力控制，整條產業鏈上的每一部分都是商機，包括最終的消費品及生產過程的每一附加價值所產生的效益。

當然，中國依然不會放棄出口，以及吸引外資前來投資，今年7月份中國出口增長了10.4%，貿易順差超過4000億元人民幣，特朗普打了兩年多的貿易戰，敗了。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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