王弼：兵荒馬亂 流動為王

出席的朋友，不少是創會會員，王弼跟他們說，到今日仍肯付費來這個周年晚會，還要是虛擬的，理由一定不是王某的選股往績。當晚，我以7個字來總結本人5年來的預測，就是「好嘅唔靈醜嘅靈」，世界地緣政治不斷惡化，中美關係發展到目前的地步，我不敢說預測都一一應驗，現實上，可能比我預測的還離奇。

晚會當日，恒指因美國總統特朗普簽下的制裁TikTok和微信的行政命令而一度大跌700多點，騰訊（0700）亦一度下跌一成，不過當我看到標普500期貨，只不過下跌區區20多點，不到1%，我便預測美股開市時跌幅會大幅收窄，甚至倒升。果然，道指和標普收市前發威，收市力保不失，標普期貨更以近全日高位收市。其實現在預測美股，非常容易，就是無論是好壞消息，都是升升升，幾乎不需要理由，甚至好像武打小說高手一樣，閉目耍劍，就是最高深的武學，瞎着眼買FAANG，是近期必勝方程式。

買FAANG 近期必勝方程式

但話說回頭，雖然王弼在騰訊下跌10%的時候，眼見標普期貨只跌20多點，預測九成會跌幅收窄或倒升，卻沒有趁低入貨，因為正如本欄多次提及，低位撈貨不難，最難是掌握注碼。很明顯，我認為美股在目前的高位，大手入貨實屬不智，特別對一些一向有倉位的投資者而言，如果只買些少，又好像意義不大，一動不如一靜。

更重要的，是美股雖然完全免疫於中美關係的持續緊張，但基於過去「好嘅唔靈醜嘅靈」的往績，恐怕本人對上述情况的終極預測，會於美國總統大選前後發生。因此，目前還是忍一忍手，反正一路看好的金礦股持續做好，叫做升市有份，之前賣剩的石油股也可能受惠於未來的局勢發展，美國大選前，恐怕也不會有大動作。

我認為目前的投資部署，最重要是管理流動性，回報反而是次要。過去一年，有太多意想不到的事情發生。多年來，一些稍有資本的朋友，都說他們不怕香港會亂，因為香港一亂，他們可以即日收拾行李買機票走，卻萬萬估計不到，原來有封關這一種玩法，現在就算多有錢，也去不到澳洲和日本等地。又例如投資物業，也出現有價無市銀行估價不足的情况，要套現，就必須大幅劈價。還有很多意想不到的情况，因字數所限，不能盡錄。總之，在目前環境，投資的流動性比數字上的回報重要得多。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]