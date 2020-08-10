張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例

【明報專訊】均衡基金，又稱混合資產基金，主要投資於債券和股票，爭取長期資本增值。不同的均衡基金風險水平各異，主要取決於股票與債券的組合比例而定，這類基金風險一般介乎於債券基金與股票基金之間，當投資於股票的比例愈高，基金的風險就愈高。因此，股票市場的波動、利率升降、匯率波動及債券信貸評級等這些都是影響均衡基金投資風險的其中因素。
參考「100減歲數」分佈投資
均衡基金可以因應投資者在不同的人生階段，作出不同的股票和債券比例組合，其中一個幫大家決定組合的方法是「100減歲數」方程式，假如你是30歲，你便可選擇30%債券和70%股票的投資組合，假如你是80歲，你便可選擇80%債券和20%的股票投資組合，原因是較年輕的階層對於承受風險的程度較年長階層高，加上其供款額亦相對較少。這是一個值得參考的指標，當中的細節亦需視乎個別的投資策略取向和態度所再決定。
根據強積金平台，「未分類混合資產基金」所得的每年回報率，為各種組合中最高的，為6.02%，年回報率比債券組合高約0.5%，原因是因為「未分類混合資產基金」通常是個別強積金計劃的目標年期基金，投資操作類似預設投資策略，當計劃成員臨近目標年期，基金便會自動降低股票比重，增持債券和貨幣產品，減低回報波幅。
因此，無論是半年或者是更長的時間，大家在投資前皆需要留意自己的股債比例，並視乎自己對風險的承受程度相應調整其均衡基金組合，這樣才是長線強積金投資的最佳策略。