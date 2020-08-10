張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例

參考「100減歲數」分佈投資

均衡基金可以因應投資者在不同的人生階段，作出不同的股票和債券比例組合，其中一個幫大家決定組合的方法是「100減歲數」方程式，假如你是30歲，你便可選擇30%債券和70%股票的投資組合，假如你是80歲，你便可選擇80%債券和20%的股票投資組合，原因是較年輕的階層對於承受風險的程度較年長階層高，加上其供款額亦相對較少。這是一個值得參考的指標，當中的細節亦需視乎個別的投資策略取向和態度所再決定。

根據強積金平台，「未分類混合資產基金」所得的每年回報率，為各種組合中最高的，為6.02%，年回報率比債券組合高約0.5%，原因是因為「未分類混合資產基金」通常是個別強積金計劃的目標年期基金，投資操作類似預設投資策略，當計劃成員臨近目標年期，基金便會自動降低股票比重，增持債券和貨幣產品，減低回報波幅。

因此，無論是半年或者是更長的時間，大家在投資前皆需要留意自己的股債比例，並視乎自己對風險的承受程度相應調整其均衡基金組合，這樣才是長線強積金投資的最佳策略。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]