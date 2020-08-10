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何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值

【明報專訊】剛過一周，市場雖偶有驚喜，但始終不能有太大的突破。8月悶局之勢，正如前文提及，可能仍會是現今市况近期的一個寫照。會否如青姐常言道十個牛皮九個跌， 大家不可不防。

從消息層面上，無論是公司中期業績，抑或是國與國之間的角力，都叫市場難以興奮。一些指數權重的傳統行業公司，過去半年受疫情和經濟的拖累，未能交出過往平均的成績，而且，在展望未來的業務時，在這兩大因素仍然會繼續纏繞着全球，管理層難以交出投資者所想聽到的答案。結果，在這牛皮悶局下，沒有進場的資金去推動市場表現，這類個股只好再受到投資者所拋售向下尋底，苦了一眾長期持有的老股東。

另外，國與國的地緣政治因素亦持續發酵，最新的行政措施是把中國相關企業開發的手機應用程式在美國市場下架，並將中國企業提供雲服務摒棄在美國市場以外，此舉無疑是將兩國在科技領域上的版圖分割開。由於中國企業在這方面的收入比例不高，暫時未有對相關企業造成太大衝擊。但事情按這樣的發展下去，不難想像世界就很快變成二元，敵我分明，互聯網還可互聯嗎？不過，這些行政手段源於行政機關長官意願，因此，市場未必會視之為國策，也許後面還有轉機。

另一個潛在game changer就是可有效預防疫情的疫苗，疫情令全球經濟倒退，傳統經濟行業深受打擊。如果有部分試驗中的疫苗完成三期臨牀實驗而有較鼓舞的結果，筆者相信，這改變將比新一輪QE為市場帶來的衝擊更大。雖然三期臨牀結果成功率普遍偏低，但在特事特辨的情况下，我想未來有好消息的機會還是不少的。

按這樣的想法，筆者認為在未來的一段時間中，中國銀行業可能值得大家多加研究的一個範圍。這個看法可能被認為不合市場潮流，但讀者們不妨先看看小弟之愚見再作定論。首先，在疫情和經濟影響下，中國銀行業業務亦受到牽連，疫情下不少貸款企業出現經營困難，銀行可能出現壞帳的機會增加。就連銀行監管當局都特別提示了一眾銀行，在確認不良貸款和作出壞帳撥備時，要採取更果斷的態度。而且更明確指出金融機構今年要積極嚴控成本，去面對前面嚴峻的環境。在本月底，一眾銀行會交出他們上半年的成績表。有分析師認為，銀行就有機會趁勢加倍保守去處理帳上風險（kitchen sinking），讓上半年的業務基數向下壓，這亦解釋了近期銀行股整體跑輸大市的原因。

留意疫苗最新進展

不過，請不要忘記，中國內地控制疫情有效，宏觀經濟較其他大經濟體更快走出谷底，這早復蘇優勢加上業績期內的低估值（市帳率只有0.5倍，股息率在7厘以上水平），中國銀行業有機會在區內，甚至全球金融板塊中更見投資價值。如此一來，資金更順理成章持續住中國股票市場流，傳統行業股票估值跟新經濟類的差距又可以自然收窄了，市場結構更見健康。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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