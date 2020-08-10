周顯：美國做生意難賺大錢

然後，博華太平洋發出通告，澄清指其中只有一人是公司員工，但已離職。但這澄清阻止不了股價的猛跌，從上周的3.5仙，跌至1仙。在股票的世界，跌至1仙的意思，即是等於數學上的「無限小」，皆因這已是報價機的最低價，可能真正的股價更低，不過由於沒有成交，反映不出來。

許多公司被告到「甩褲」

這股票的原殼主是「Mingtee系」著名的「Shirley莊」，當日梅偉琛冷注吼中，等了足足一年，爆升後贏了幾千萬元。原來是紀曉波買殼注資，這班澳門中介人心想，與其同賭場做疊碼，為他人作嫁衣裳，不如自己開賭場。於是，塞班島呀！天寧島呀！應運而生。

問題在於，有一個國家，過江龍很難同佢做生意。在中國，很多人說生意艱難，很多人輸到甩轆，但還有不少發達例子；但在美國市場，幾乎難賺大錢的，被她控告，罰到甩褲的就有大把，匯控（0005）啦，豐田啦，三星啦，現在的中國企業啦，數之不盡。

所以，今日發生在博華太平洋的事，有其必然性和規律性，就算沒有中美貿易戰和冷戰，也遲早發生，這在電影《殺神》John Wich的術語，叫「consequence」。

[周顯 投資二三事]