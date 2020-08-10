盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊

3月開始，美匯指數由高位102.986大跌至今，各主要工業國非美貨幣，均出現不同程度的反彈，當中最厲害的可以算是澳元，兌美元大幅反彈了30%，英鎊反彈了14.34%，歐元也有10.80%。但相對來說，人民幣在岸價卻只反彈了3%，升幅明顯落後大市。在美元弱勢下，中國經濟數據持續好轉，中國內地股市早前更爆升，疫情方面亦受到控制，但在這些優勢之下，人民幣似乎未能嘗到多大的甜頭，像其他非美貨幣出現報復式反彈，表現令人失望。

當中一些負面問題持續困擾令人民幣匯價被拖着後腿，例如不單止中美關係持續惡化，就連美國的盟友、五眼聯盟、歐盟、甚至印度等多國的關係也在惡化當中，投資者害怕突如其來的外交衝突，令他們買入人民幣的興趣大減。上周五人民銀行宣布將會在周四招標發行，今年第七期和第八期的中央銀行票據，總額合共300億元人民幣。同一日，中國國家外匯管理局公布中國外匯儲備餘額為3.15萬億美元，比6月上升420.63億美元，連續第四個月增長。兩項消息雖然對人民幣有所利好，但本周卻有三件事件值得大家關注，有機會令 中港股市及人民幣帶來負面影響。

外交衝突多 投資者買人幣興趣減

第一，美國無視北京強烈反對下，總統特朗普派遣衛生部長阿扎訪問台灣，並與總統蔡英文會面，這是1979年美台斷交之後的最高級別閣員訪台，事件嚴重挑戰北京底線。

第二，8月15日中美貿易代表會就第一階段貿易協議會談，並檢討相關內容及細則，估計中方有可能藉此報復美國官員訪台而不履行餘下的中美貿易協議。

第三，就是8月17日，以美國為首的20多國將舉行大規模環太平洋軍演（RIMPAC）。

每兩年舉行一次的環太平洋軍演，是目前全球最大規模的軍演，參與國家超過20個。有美國政界放風，今次美國有可能邀請台灣出席今次軍演，若果台灣到時真的出現在這一次以主權國家的軍演，那麼中美關係的惡化程度有機會真的像中國內地《環球時報》總編輯胡錫進所說，中美正邁向熱戰。

美元兌人幣表面好淡爭持 小心隱藏危機

萬一外匯市場將中美有機會爆發軍事衝突來炒作的話，那麼人民幣定必起着極負面打擊。過去特朗普在中美貿易爭拗之中，多次表示人民幣被操控，匯率應大幅升值。但現在中美關係已敵對邊緣，相信特朗普一旦視中國為敵對國的話，會想方法令中國經濟、股市以至匯率受到衝擊，藉此打擊敵方實力。所以我較擔心，特朗普未來不管在香港的聯繫匯率，以至人民幣匯率方面，作不同的破壞。因此，美元兌人民幣表面上似是好淡爭持的局面，但小心其實背後隱藏一些危機。最後通知各位，本專欄「金匯商情」會轉到周五刊登，希望大家繼續支持。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]