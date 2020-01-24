瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團

較強的非美團（3690）莫屬，具備短線入恒指「染藍」的優勢，加上本身無美國業務亦非美國上巿，成為科技股投資者換馬的對象。至於阿里巴巴（9988）的表現介乎兩者中間，技術上重回7月以來的收窄三角型之中，但周五即巿低位於三角型的上升軌覓得支持。短線同樣具備短線入恒指「染藍」的概念，加上螞蟻集團上巿的消息仍在發酵，如投資者看好仍可繼續留意。

ATM的Call輪精選包括：阿里認購18653，行使價300.2元，2021年1月到期，有效槓桿約6.6倍；騰訊認購15878，行使價591.38元，2020年12月到期，有效槓桿約6.4倍；美團認購18655，行使價251.71元，2021年3月到期，有效槓桿約4倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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