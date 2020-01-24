經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570

【明報專訊】美國總統簽署禁令，限制美企與微信的交易。市場憂慮微信母公司騰訊（0700）或受負面影響，騰訊上周五顯著受壓；及後外電引述美國官員指，禁令僅針微信，並不會阻止騰訊的其他交易，騰訊收市跌幅收窄至逾半成，但未能重返530元水平。

騰訊急跌，吸引資金博反彈，而在周三公布業績前，好倉部署上仍傾向進取，主要考慮價外認購證。看好可考慮騰訊認購證15570，行使價638.88元，2021年1月到期，實際槓桿約6.9倍。相反看淡可留意騰訊認沽證15582，行使價452.88元，2021年1月到期，實際槓桿約5.6倍。

市場憧憬阿里巴巴（9988）或有望在月中的恒指季檢染藍。看好可考慮阿里認購證18230，行使價272.88元，2021年1月到期，實際槓桿約5.7倍。相反看淡可留意阿里認沽證16856，行使價219.9元，20年12月到期，實際槓桿約5.9倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
甲級商廈租金按年跌25%
甲級商廈租金按年跌25%
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
勵駿否認放售漁人碼頭
勵駿否認放售漁人碼頭
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
購英企損手 光證賠35億
購英企損手 光證賠35億
領展免租戶管理費冷氣費兩月
領展免租戶管理費冷氣費兩月
易綱：續執行中美首階段經貿協議
易綱：續執行中美首階段經貿協議
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
基金新例月底生效 料吸資數百億
基金新例月底生效 料吸資數百億
華康借創業板搞生殖科技
華康借創業板搞生殖科技
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
維亞生物收購朗華製藥80%股權
維亞生物收購朗華製藥80%股權
玄學家善用科技 遙距睇風水
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
90後創風水師平台逾400同行登記
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊炒波幅Call 15426
金子：騰訊炒波幅Call 15426
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：科技股高處不勝寒
陸振球：科技股高處不勝寒
林少陽：準備冷手執熱煎堆
林少陽：準備冷手執熱煎堆
技術取勝：港交所處20天線以上
技術取勝：港交所處20天線以上
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
周顯：美國做生意難賺大錢
周顯：美國做生意難賺大錢
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
李志成：「疫市」反是置業良機
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
雲滙 智慧家居 綠色生活
雲滙 智慧家居 綠色生活
曼山連續兩月實呎破2萬
曼山連續兩月實呎破2萬
波動市提取強積金三式
波動市提取強積金三式