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劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影

【明報專訊】港股以恒指國指為首的大型股，近幾月表現浮沉，近期表現更持續低迷；不過，中小型股表現強勢，但隨着中美關係愈趨緊張，中小型股走勢將會為關鍵。跌市是股份強弱的一面照妖鏡，金蝶（0268）、美團（3690）、上海醫藥（2607）、信義光能（0968）上周五展現強者本色。

恒指上周初跌至24250點回升，月中曾重上兩萬五、高見25201點，之後打回原形之餘，周五再創個多月新低24167點，收報24531點，全周跌63點或0.26%，國指升0.23%。恒指國指上周齊齊反彈至10天線遇阻，低收10天線、20天線及50天線，走勢疲弱。

中短線寬度弱勢漸成形

此外，中短線向好寬度弱勢逐漸形成。5月以來，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，在五成的強弱分界線上落，反映市况持續波動，並沒有出現持續強勢或弱勢情况，但到了7月中旬再次回落至五成以下，除了高於10天線比例上周曾經重上五成強勢以外，至今一直於弱勢，意味今次反彈普遍難再收復20天線、50天線，市底轉弱。

不過，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率24比76，跌逾3%佔下跌股份一成多；大市連續兩日跌多升少，但沽壓不大，此前連續7日升多跌少，呈現向好趨勢，周四周五只是向好中回調。

強勢股可逢回調吸納

事實上，恒生綜合中型股、小型股指數7月創出今年新高後，在高位呈橫行；兩股指上周齊升逾3%，即使周五急回，仍守住10天線、20天線之上。3月以來，兩股指分別相比恒指趨升，持續跑贏恒指，只要沒有出現逆轉情况，炒股不炒市格局未變，強勢股可逢回調吸納。

上周不少行業的表現突出，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一上周升逾3％，比強勢的中小型股的表現更佳。

環保及新能源、教育、家品及零售上周升5%、6%，教育股周五更逆市升；軟件服務、金屬及礦石、科技器材周五跌逾2%，全周仍升逾3%。汽車及相關、農業及水務上周升5%、3%，與環保新能源、教育各有八九成股份高於20天線，普遍中線向好。

中教候於15.3元吸 跌穿14.4元止蝕

恒指上周五一度跌3%，收市跌幅收窄至1.6%。不過，部分中線向好行業股份展現強勢，教育股中教（0839）、楓葉教育（1317）、天立教育（1773）、新高教（2001）上周五微微低開甚至高開後向上，雖然在高位有回吐，但全日仍升3%至8%不等。中教升勢相對溫和，可候於15.3元附近吸納，並以跌穿14.4元止蝕。

此外，部分股份展現強勁反彈力，中升（0881）、信義光能、金蝶、同程藝龍（0780）、新東方在線（1797）、美團、上海醫藥上周五一度跌逾3%，跌幅比恒指大，但由低位反彈逾3%至收市，全日跌不足1%甚至倒升，可見大跌後資金率先撈底手影。

[劉思明 數據尋寶]

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