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蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸

【明報專訊】港股大市經過7月初急升後，有不少公司趁高配股集資，集資額較大的有阿里健康（0241）和藥明康德（2359）。配發新股雖會造成每股盈利攤薄，但如果資金用得其所，令市場相信有助未來盈利增長，股價反應可能正面，而藥明康德配股後便再破頂。

另一方面，有公司配股後股價急跌，其中偉能集團（1608）基本因素好，盈利增長強，值得吸納。偉能主要於亞洲及南美從事發電系統銷售，以及分佈式發電的投資、建築及營運業務（IBO）。分佈式發電係指規模較小、位置鄰近終端用戶的發電設施。IBO業務快速擴張，已成為偉能之主要增長引擎。客戶一般係政府，壞帳或拖數風險低，合約期長達十多二十年，項目盈利穩定且能見度高。

偉能於7月23日完成先舊後新配股，集資淨額2.99億元，擬用於投資緬甸合資公司、其他潛在IBO項目、償還債務及一般營運資金。配股僅帶來約3.2%的攤薄，但宣布配股後股價累跌30%。我們的行業分析員估計，偉能的緬甸合資公司投資了超過55億元以建設1060兆瓦裝機容量，我們估算帶來20%內部回報率（IRR），高於偉能其他IBO項目，若能有效管理燃料成本、使用率及能源效益，項目回報率有提升空間。

另外，偉能於8月4日公布於斯里蘭卡獲得新的發電項目，總合約容量96兆瓦，令公司在當地的發電容量倍升至超過200兆瓦，並顯示偉能之分佈式發電業務於電力需求急速增長的國家之發展潛力，可望繼續捕捉東南亞市場的機遇。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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