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潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷

【明報專訊】經過一輪角力之後，美國政府看來已經成功地進行了一次前所未有的干預行為──以禁止在美國營運為威脅，迫使中國大陸開發的短視頻應用程式TikTok（「抖音」的國際版）的美國業務要出售給一家美國公司。微軟已經承認，正在和TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）談判收購TikTok，在美國總統特朗普的「祝福」之下，變得更加順利。在針對TikTok之前，美國政府亦曾經以國家安全為理由，試圖封殺中國大陸最成功的硬件公司華為的業務。

美國政府這次最新舉動，看來將會遏制中國其中一家最具創意的軟件公司，TikTok的母公司北京字節跳動科技有限公司，其實也是一家初創公司，2012年3月才成立，但現時其估值已經超過1000億美元。

雖然華為和字節跳動兩家中國企業在內地仍然擁有龐大的業務，但美國政府過去一年的行動可能標誌着，中國科技公司在全球擴張的高峰期已經過去。華為和字節跳動都面臨着同一個壓倒其他因素的憂慮，它們在外國成功推廣其科技產品，可能會成為中國政府在外國收集信息及施加影響力的渠道。

美國政府官員辯稱，中國在2017年6月開始實施的《國家情報法》要求，所有的中國實體都要與國家安全機構合作，支持、協助和以及配合國家情報工作，保守國家情報工作秘密。但兩家公司都否認，它們會答應中國政府接觸其用戶數據的要求。

TikTok聲稱，其美國用戶的數據儲存在美國及備份在新加坡，因此不受中國法律管轄。不過，不論華為和字節跳動如何反駁，都無法令外界完全釋疑，若內地政府下命令，它們最終都會服從其要求。

儘管美國政府並沒有提出任何實質或者確鑿的證據，顯示華為或字節跳動實際上已經損害了美國的國家安全，但她辯稱，只要有潛在風險，就有理由對兩者進行封殺。

例如，華為可能會按照北京的命令，而關閉它生產的5G流動通訊基站，從而在關鍵時刻令其他國家的通訊網絡失靈。至於TikTok的廣泛普及，意味着它已經擁有很多美國公民的數據。該應用程式使用的算法的「黑箱作業」性質，引起了人們擔憂，它可以輕易審查中國內地政府不喜歡的內容，或宣傳喜歡的內容，甚至可能會影響美國大選。

這些憂慮是很難解答，因為要消除這些疑慮，兩家公司就需要透露其技術和內部營運方式的詳情，這遠遠超出了大多數公司所能夠接受的範圍。

不過，華為和字節跳動在安全性和私隱實踐上，確實有表現出明顯的草率，這對於它們的處境是有害無益。英國一個監管委員會曾經強烈批評，指華為產品有「嚴重漏洞」；而TikTok亦受到批評，指它收集了過多的用戶數據，並且不善於保護數據。

西方對華態度轉趨強硬

若在以往的年代，或在另一個國家，這些擔憂或許是可以處理的。但現時中美關係正處於近幾十年來的最低點。美國已點名稱中國為「戰略對手」，並指示聯邦機構對抗中國的違法行為。而且，美國並不是唯一一個國家這樣做。

在美國威脅禁止TikTok營運之前，印度與中國曾經在6月份發生邊境衝突及出現傷亡，印度隨即就禁止了TikTok和另外數十個中國手機應用程式在其國內流通。在7月份，英國政府亦改變了原先的決定，禁止該國的5G流動通訊網絡使用任何華為的設備。隨着中國以國家安全為理由，對香港進行多項遏制，受到西方企業的廣泛譴責，全球對中國的態度都正在轉趨強硬。

中國企業幾乎沒有能力保護自己免受這些政治風向變化的影響，歸根究柢，美國政客對華為和字節跳動提出的國家安全憂慮，就是基於中國公司會受到中國政府的司法管轄和影響；這種論調對於任何中國企業也同樣適用。美國國務卿蓬佩奧早前已表明，美國限制措施並非以TikTok為止，而是會針對「與中國共產黨有關的軟件所帶來的廣泛的國家安全風險」。

華為手機西歐銷售額減半

美國對華為的嚴厲制裁，已經令該公司的智能手機在中國以外地區的銷量大幅下跌。由於美國商務部禁止華為手機安裝Google應用程式（GMS），因此其手機對外國消費者吸引力大減。過去一年，華為在西歐銷售額下跌約50%（見圖）。隨着美國政府將其注意力由國產硬件延伸至國產軟件，中國互聯網公司努力開拓國際市場才剛剛有些成績，未來也會受到遏制。中國互聯網公司可以預期，它們進入外國市場將會面對更多的政治限制，尤其是在西方國家。

被拒進部分市場 削改善產品能力

迫使華為和字節跳動更加倚賴中國內地市場，對這兩家公司來說，未必是致命的打擊，畢竟中國市場仍然是全世界最動聽的增長故事，而且東南亞國家和非洲國家尚未熱中於限制中國科技。因此，兩家企業在全球仍然有不少發展空間。不過，被全球一部分市場拒諸門外，對於中國科技公司的增長潛力來說，仍然會構成實質的限制。因為無法接觸到全世界最富有的消費者，將會削弱它們改善產品及跟上全球科技趨勢的能力。這不但對中國科技公司來說是一種損失，對於喜歡它們的產品的消費者來說，也同樣是一種損失。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕國家情報法 蓬培奧 特朗普 微軟 華為 字節跳動

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