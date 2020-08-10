經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？

【明報專訊】新興網上券商「羅賓漢」（Robinhood）近一兩年爆紅，公司以零佣金作賣點，沒有出術。讀者先想想，公司如何賺錢？文中有答案。

美國總統特朗普近期動作頻頻，早前也提到港交所（0388）。說法相當奇怪，聲稱美國以往給香港太多自由，但香港卻由美國的交易所搶走了生意，從今開始美國會奪回一切，美國交易所會賺更多錢云云。固然美國可能真的能讓港交所「無運行」。但至少我們近期看到是相反：不少中概股來香港第二上市，港交所股價早前也創新高，成為全球市值最大的交易所。

本文倒不是討論特朗普和中美關係，而是討論港交所。港交所成為全球市值第一交易所，管理層或政府沾沾自喜，但讀者會否覺得與有榮焉？還是有點不安？

我的問題：港交所何德何能，成為世界最大市值交易所？官方答案自然是：背靠祖國，法治安全，加上優秀的團隊甚麼，下刪一萬字。但我的答案是：壟斷和政策。

香港股市雖然成交輰旺，但和美股比仍差很遠。那為何港交所市值比起納斯達克交易所（本身也是上市公司），或者紐約交易所的母公司ICE 更大？答案是：港交所十分好賺。外國容許一國有幾個交易所，甚至容許外資持股。香港就一家獨大，亦不容許任何敵意收購。

港交所獨大 交易費偏高礙高頻交易

港股成交，近期接近2000億元。但和許多其他市場相比，是小巫見大巫。特別留意，港股的「換手率」相當低。換手率就是成交額（一般以一年計）除以市值，比率高代表成交暢旺炒個不停，比率低則是交易不多。和大家想像不同，港股的換手率，比區內很多市場（深圳、上海、台灣、東京、首爾）為低。不同交易所產品不一樣，未必能直接比較。但港股換手率低，是市場共識。第一是港股市值龐大，但不少股份根本不會在市場買賣，例如國企的大股東，是中國政府各單位。

第二點是，港股偏貴的交易費用及印花稅。大家不要將佣金、交易費用和印花稅混為一談。佣金是券商和客戶自議，但交易費用由港交所收取，印花稅由政府收。換言之，即使是零佣金，閣下買股票仍要付費（除非券商貼錢做生意）。

回顧文首的問題，「羅賓漢」等真零佣美國券商，如何賺錢？美國券商不像香港同業般常做孖展融資（現在香港也收緊了不少），「羅賓漢」也不是燒錢式經營，至少是有一定收入。收入何來？是來自高頻交易（High frequency trading，HFT）的payment for order flow。

HFT並非小弟專業，若有錯誤請諒。但就小弟粗淺的理解，payment for order flow就是將閣下的買貨指令，「賣」到HFT交易商，而「羅賓漢」可以收取微利（積小成多）。一般而言，投資者不會察覺分別，我想限價盤400元買一股蘋果，就照樣落盤，不會買貴了。

那HFT交易商為何要付錢給「羅賓漢」執行你的交易？就是它們的專長了。HFT有各式玩法，詳細可以參考名作家Michael Lewis的Flash Boys一書。但HFT可以在極短時間內，送出大量賣盤，也可以忽然收回。就像是你排隊買東西，忽然一大班人後發先至，但若價格下跌他們又會鳥獸散，甚至讓你接貨。HFT交易商甚至要將伺服器（server）安置在交易所伺服器附近，可想而知是如何分秒必爭。當然你堅持限價盤400元買一股蘋果，未必感覺很大影響。但，首先可能你發現總是排不到你。另外，可能根本你可以用399.5元買，但機會已被人極速搶去。

但這和港交所有何關係？就小弟理解，HFT在香港並不太流行，和美國相比是差天共地。原因正是因為交易費用和印花稅。HFT的交易，在不足一秒間不停出出入入，若要每單計印花稅，應該不太可行。

結論就是：香港股市交易費用和印花稅高昂，自然就沒有幾多HFT，沒有HFT，也自然沒有「羅賓漢」。沒有「羅賓漢」，大家就沒有真零佣券商（香港有時也有零佣，但並非同一回事）。

股票印花稅佔收入一成 政府難拾棄

小弟只是以個人身分提出意見，而證券業界一直有在這議題上爭取。港交所和政府自然不肯讓步。前者影響公司收入，後者則影響政府收入。問題是：其實減低交易費用，可能令整體收入不跌反升。誰也說不準，為何不先試一試？

不過現實是股票印花稅佔政府收入約10%，而今年的利得稅薪俸稅相信也不會太好看，賣地或物業印花稅情况更慘烈。所以短期放寬費用和稅項，應該不容易。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
甲級商廈租金按年跌25%
甲級商廈租金按年跌25%
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
勵駿否認放售漁人碼頭
勵駿否認放售漁人碼頭
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
購英企損手 光證賠35億
購英企損手 光證賠35億
領展免租戶管理費冷氣費兩月
領展免租戶管理費冷氣費兩月
易綱：續執行中美首階段經貿協議
易綱：續執行中美首階段經貿協議
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
基金新例月底生效 料吸資數百億
基金新例月底生效 料吸資數百億
華康借創業板搞生殖科技
華康借創業板搞生殖科技
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
維亞生物收購朗華製藥80%股權
維亞生物收購朗華製藥80%股權
玄學家善用科技 遙距睇風水
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
90後創風水師平台逾400同行登記
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊炒波幅Call 15426
金子：騰訊炒波幅Call 15426
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：科技股高處不勝寒
陸振球：科技股高處不勝寒
林少陽：準備冷手執熱煎堆
林少陽：準備冷手執熱煎堆
技術取勝：港交所處20天線以上
技術取勝：港交所處20天線以上
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
周顯：美國做生意難賺大錢
周顯：美國做生意難賺大錢
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
李志成：「疫市」反是置業良機
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
雲滙 智慧家居 綠色生活
雲滙 智慧家居 綠色生活
曼山連續兩月實呎破2萬
曼山連續兩月實呎破2萬
波動市提取強積金三式
波動市提取強積金三式