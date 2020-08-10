李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？

美國總統特朗普近期動作頻頻，早前也提到港交所（0388）。說法相當奇怪，聲稱美國以往給香港太多自由，但香港卻由美國的交易所搶走了生意，從今開始美國會奪回一切，美國交易所會賺更多錢云云。固然美國可能真的能讓港交所「無運行」。但至少我們近期看到是相反：不少中概股來香港第二上市，港交所股價早前也創新高，成為全球市值最大的交易所。

本文倒不是討論特朗普和中美關係，而是討論港交所。港交所成為全球市值第一交易所，管理層或政府沾沾自喜，但讀者會否覺得與有榮焉？還是有點不安？

我的問題：港交所何德何能，成為世界最大市值交易所？官方答案自然是：背靠祖國，法治安全，加上優秀的團隊甚麼，下刪一萬字。但我的答案是：壟斷和政策。

香港股市雖然成交輰旺，但和美股比仍差很遠。那為何港交所市值比起納斯達克交易所（本身也是上市公司），或者紐約交易所的母公司ICE 更大？答案是：港交所十分好賺。外國容許一國有幾個交易所，甚至容許外資持股。香港就一家獨大，亦不容許任何敵意收購。

港交所獨大 交易費偏高礙高頻交易

港股成交，近期接近2000億元。但和許多其他市場相比，是小巫見大巫。特別留意，港股的「換手率」相當低。換手率就是成交額（一般以一年計）除以市值，比率高代表成交暢旺炒個不停，比率低則是交易不多。和大家想像不同，港股的換手率，比區內很多市場（深圳、上海、台灣、東京、首爾）為低。不同交易所產品不一樣，未必能直接比較。但港股換手率低，是市場共識。第一是港股市值龐大，但不少股份根本不會在市場買賣，例如國企的大股東，是中國政府各單位。

第二點是，港股偏貴的交易費用及印花稅。大家不要將佣金、交易費用和印花稅混為一談。佣金是券商和客戶自議，但交易費用由港交所收取，印花稅由政府收。換言之，即使是零佣金，閣下買股票仍要付費（除非券商貼錢做生意）。

回顧文首的問題，「羅賓漢」等真零佣美國券商，如何賺錢？美國券商不像香港同業般常做孖展融資（現在香港也收緊了不少），「羅賓漢」也不是燒錢式經營，至少是有一定收入。收入何來？是來自高頻交易（High frequency trading，HFT）的payment for order flow。

HFT並非小弟專業，若有錯誤請諒。但就小弟粗淺的理解，payment for order flow就是將閣下的買貨指令，「賣」到HFT交易商，而「羅賓漢」可以收取微利（積小成多）。一般而言，投資者不會察覺分別，我想限價盤400元買一股蘋果，就照樣落盤，不會買貴了。

那HFT交易商為何要付錢給「羅賓漢」執行你的交易？就是它們的專長了。HFT有各式玩法，詳細可以參考名作家Michael Lewis的Flash Boys一書。但HFT可以在極短時間內，送出大量賣盤，也可以忽然收回。就像是你排隊買東西，忽然一大班人後發先至，但若價格下跌他們又會鳥獸散，甚至讓你接貨。HFT交易商甚至要將伺服器（server）安置在交易所伺服器附近，可想而知是如何分秒必爭。當然你堅持限價盤400元買一股蘋果，未必感覺很大影響。但，首先可能你發現總是排不到你。另外，可能根本你可以用399.5元買，但機會已被人極速搶去。

但這和港交所有何關係？就小弟理解，HFT在香港並不太流行，和美國相比是差天共地。原因正是因為交易費用和印花稅。HFT的交易，在不足一秒間不停出出入入，若要每單計印花稅，應該不太可行。

結論就是：香港股市交易費用和印花稅高昂，自然就沒有幾多HFT，沒有HFT，也自然沒有「羅賓漢」。沒有「羅賓漢」，大家就沒有真零佣券商（香港有時也有零佣，但並非同一回事）。

股票印花稅佔收入一成 政府難拾棄

小弟只是以個人身分提出意見，而證券業界一直有在這議題上爭取。港交所和政府自然不肯讓步。前者影響公司收入，後者則影響政府收入。問題是：其實減低交易費用，可能令整體收入不跌反升。誰也說不準，為何不先試一試？

不過現實是股票印花稅佔政府收入約10%，而今年的利得稅薪俸稅相信也不會太好看，賣地或物業印花稅情况更慘烈。所以短期放寬費用和稅項，應該不容易。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

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