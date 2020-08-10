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林少陽：準備冷手執熱煎堆

【明報專訊】上周五是立秋，雖然盛夏的餘威猶在，可這隻秋老虎亦不過是強弩之末。這隻秋老虎，大概就是現屆美國總統特朗普的最佳寫照，雖然明知自己內政失分太多大勢已去，他及其幕僚勢必在11月初總統大選之前盡一切努力，希望在外交上成功轉移國民視線，重演4年前逆轉勝的奇蹟。

特朗普會否再次偷雞成功，本欄就不得而知，不過大家要有心理準備，未來兩三個月中美關係惡化的新聞，只會愈演愈烈。劇本其實早已寫好，而未來兩三個月的市場會如何反應，正路答案當然是好極有限，只是偶然亦有唔多正路的結局出現，尤其是當大部分人都對潛在負面事件作出充分心理準備的時候。

單純以港股指數表現衡量，大市早於7月初已經見頂，其後指數回落，個別股份則互有升跌。直至周五之前，大市氣氛仍然不太受中美連串外交衝突影響，直至上周五連騰訊控股（0700）旗下應用程式微信亦受牽連，才引發了一陣子的市場恐慌。考慮到目前全球游資充斥的狀况，都不大可能在一時三刻之內改變，上周五的市場恐慌，或為投資者製造了一個短暫的估值窪地，讓部分有膽識的投資者，賺一點短期外快。

騰訊去年境外收入不足5%

翻查紀錄，騰訊2019年只有不足5%收入來自中國境外，當中絕大部分來自為全資附屬芬蘭網絡遊戲公司Supercell，來自美國收入少之又少。當然，想像力豐富的投資者，會認為美國還有其他板斧，限制騰訊的國際業務擴張計劃，中長期業務發展，勢必蒙上陰影。論據成立與否，就要看騰訊目前的估值，有幾多已包括其未來海外業務的增長潛力而定。就我所知，市面上應沒多少人會那麼前瞻性地將海外業務的估值亦一併計算在內。除非有更具說服力的證據出現，本欄維持上周看法：騰訊今個月的股價弱勢，與月中季檢下調其上限權重的技術沽盤關係更大。

騰訊以外，美國外交上當然還有其他的小動作，投資者究竟買不買帳，周初應該很快會有分曉。不想賭大細的投資者，不妨留意一些個股方面動作。港股方面，沉寂多年的電訊盈科（0008）忽然在8月6日宣布出售Now TV業務予旗下香港電訊（6823），又將盈大地產（0432）股份以實物分派形式派予電盈股東；事隔一日，大股東李澤楷宣布斥資8億元按除中期息及實物分派後每股5.2元價格向現有股東增持2%股權。出售Now TV及分派盈大地產股份後，電盈將變回一家單純持有香港電訊股份的乾淨空殼公司，難免惹人猜想，電盈是否仍有其他動作跟尾。

外圍方面，日本便利連鎖店Seven & i集團最近以總值210億美元收購美國Speedway油站業務的交易，一樣引起本欄的注目。按集團CEO的講法，這單交易是一生難得的機遇（This was the chance of a lifetime），趁Speedway大股東石油公司Marathon Petroleum Corp城門失火，以7倍經調整EV/EBITDA冷手執個熱煎堆。

鎖定了目標，計掂了數，就不要錯過，管他的中美冷戰，因為市場氣氛轉壞，只會給予有準備的人，一個更好的大平賣機會。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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