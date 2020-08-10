陸振球：聖人不死 大盜不止

可笑的是，美國在全球張牙舞爪，卻不理自身問題，包括疫情失控和全國出現Black Lives Matter的暴力抗議浪潮，只懂靠無限QE來救經濟，但第二季GDP仍按年大跌三成以上，失業率飈升至一成以上。

美國經濟大鑊，其實民怨也不斷上升，當地國民擔心罪案率也會上升，唯有買槍自保，以致槍械銷售也勁增，而這亦提供了另類的投資機會，如當地的槍械股Sturm Ruger & Company Inc（RGR）（見圖1）自3月以來便急升，最近更破頂創了新高，如特朗普繼續施政失誤，令經濟續差和罪案增加，相信RGR的股價仍會繼續攀升，值得大家留意。

槍械股值得大家留意

說到罪案，除了大家會在電視常看到的暴力搶掠等案件，近年不少公司也涉及經濟或洗黑錢等犯罪，最終要被罰巨款，如最近股價跌至10多年新低的匯豐控股（0005），便曾被美國政府控訴涉及經濟犯罪而被判罰。

NICE股價走勢與匯控幾乎相反

在美國上巿的Nice Ltd ADR（NICE），乃是一家提供追蹤經濟犯及洗黑錢等的軟件服務商，其股價近年拋物線式上升，股價走勢與匯控幾乎相反（見圖2），如持有匯控股票的股東，不妨買入以作對冲。

[陸振球 投資超限戰]