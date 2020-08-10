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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：疫情闖關事項詳細分享

【明報專訊】上周專欄簡述筆者過關的經歷和流程，為進一步讓目前打算北上的朋友更加了解情况，今次我會總結一下過關情况及注意事項，讓大家清楚流程避免不必要的麻煩。

第三波疫情爆發，港府收緊限聚令，中央亦針對香港疫情收緊了對港人的出入境限制。港人早前駕車到內地，可泊車在珠海的停車場，不需做核酸檢測，抵達後亦可選擇居家隔離，不一定要到酒店隔離，現在情况則相反。筆者前往珠海關口時，就因不知道不能駕車過關，差點要回香港隔離14天，幸好得兩地海關酌情處理，最終算是解決了。雖然總算把車安置好，但筆者的是電動車，放置一兩個月後應該已沒有電，至今仍在思考解決方法。

也是因為這個原因，筆者也奉勸大家暫時不要貪方便駕車到內地，建議購買兩天的金巴車票。由於每天只有6班車，售票情况相當緊張，如經珠海過關必須預先購票。筆者離境當天，售票情况已是要預售兩天後的車票了。

不要自駕到內地 宜預早購金巴車票

內地最新規定入境廣東人士必須持有效核酸檢驗報告，報告有效期為檢測當天起計24小時，入境後仍須接受14天強制檢疫。筆者過關當天，雖然報告有效期未收緊，但仍看到有十幾人因檢測報告過期而被迫折返香港，即時感到晴天霹靂，因為即使未能於當地入境，只要出了香港關口，返港後亦須接受14天隔離，就這樣一來一回就白白耗上一個月時間。

留意檢測結果僅24小時有效

近日很多人紛紛到診所做核酸檢測，各診所都十分繁忙，等候報告時間較長，或會導致報告過期。受檢者一收到報告就要馬上離境，筆者提醒大家，要問清報告等候時間，並主動要求在報告上寫上抽取口水樣本的時間。由於等候人數眾多，筆者在診所輪候了5個多小時才見到醫生。

醫生會做3件事：輸入受檢測者的姓名和證件號碼、詢問是否有病徵、用聽筒檢查肺部是否有雜音。檢查、抽取樣本連報告，收費約1000多元。

抵達內地後，入境人士仍需多做一次核酸檢測，因內地只以本地的檢測報告作實。工作人員為筆者提供藥水、瓶子，在指定地方抽取鼻腔分泌及口水樣本，整個過程只需一分鐘，報告等候時間只需一天，整個過程「快、靚、正」，而且免費，實在遠比香港優勝。疫症肆虐全球，有些國家疫情很快受控，有些仍然失控，筆者認為關鍵在於管理方式。內地關口把關嚴謹，每到一處都需消毒和量體溫，因此國內即使有13億人口，疫情亦很快受控。

乘車前往酒店隔離途中，筆者跟其他同車「團友」談到於香港做核酸檢測的過程，發現自己已算是幸運的一位。有港人指因未能成功排隊取籌，需多次前往醫務所，等報告期間致電診所亦無人接聽，需親自到診所追報告。

疫情底下除了檢測，過關亦變得費時，如果希望整個流程順暢一點，筆者建議背熟以下6項常需填寫的資料：香港身分證、回鄉證、護照號碼、中英文香港住址、內地目的地地址（如：內地居所/酒店地址）、內地聯絡人的姓名及電話。有時資料需透過掃描二維碼填寫，建議於手機記下，方便剪下貼上，不用每次重新填寫，這樣就可以多節省一點時間，令繁複的過關程序順暢一點了。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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