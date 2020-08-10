專家：匯控未跌完 換馬電訊股

明報記者 王俊騏

匯控今年以來股價蒸發46%，積壓大量蟹貨。目標穩定收息的散戶，仍未等到重新派息時間表，股價又跌穿33元，下一步隨時望向2009年「世紀大供股」的供股價28元。全球疫情未見曙光，環球經濟受衝擊，匯豐最近更是身處中美角力的風眼，加上監管機構可能繼續要求銀行不派息，負面因素眾多，散戶貿然衝入撈底，隨時價息齊蝕。

疫後大洗牌 「獅王」風光不再

至於以10送1紅股聞名的煤氣（0003），也是不少老散戶的最愛，但受疫情衝擊派送亦見減少。煤氣去年純利倒退25%，即使仍維持派末期息23仙，卻削了紅股比例改成每20股送1紅股。

中投傲揚基金經理溫鋼城也認為，現時全球息口較低，銀行利息收入受影響，建議持有匯控（0005）等銀行股的散戶，分段換馬到兩電及電訊股，會較為穩陣。他稱電力公司收入較穩定，如市民在家工作等仍要用電，其使用量跌幅比起煤氣明顯較小。他續指，現時匯控已非30年前的「獅王」，仍有貨者多基於過往多年感情，但理性上已不應買。隨着匯控仍未知明年能否派息，股價未見反彈，而且政治上遇到麻煩，於中美角力間「兩面不是人」，作為銀行面對這局面甚為艱難，如要待其反彈，可能要望到下個加息周期。他形容，匯控現時猶如「孤兒仔」，「28元供股價會到，睇中美玩到幾盡」，但即使守住28元也不代表會反彈，未來全球步入滯脹將成一大問題。

生活模式變 部分公用失抗跌力

高息公用股過去被視為穩定收息，多源自經濟變差時，仍能保持穩定收入來源。惟時移世易，有別金融海嘯時集中重創金融業，今次疫情重創各行各業及大眾日常生活，高息公用股收入亦受影響。如港府早前宣布禁晚市堂食，連同限聚令等措施，餐廳生意大減煤氣用量自然減少，便影響煤氣收入。全球經濟不景氣，當今沒有必然穩陣的股票，加上全球有步向負利率趨勢，持現金反成負累，公司派息削減，高息股選擇更少。

在當前環境，投資者宜認清方向，尋找業務受疫情衝擊相對較小、同時股息吸引的股票。例如近期電訊股表現不錯，其中香港寬頻（1310）中期業績報喜，EBITDA急升77%，帶動股價上周更破頂。公司股息率吸引達4.6厘，早前更獲主要股東之一的資本集團增持。香港寬頻自併購匯港電訊（WTT）及JOS後，轉型綜合電訊及科技方案供應商，大行料收購有助產生協同效應擴大市佔率。企業業務續見增長，中期業績顯示其企業寬頻及話音市佔率各擴大近18個百分點，最新與實惠簽定長期企業策略及業務伙伴合作。其對手香港電訊（HKT）（6823）股息更達6厘，雖然難望其股價可大幅向上，且中期純利錄跌幅，但收息角度出發仍是不錯選擇，中期派息較去年輕微增加至30.1仙，將於8月25日除淨。

除了電訊股，兩電都可成考慮之列。中電（0002）中期轉虧為盈，賺60.1億元，維持每股派息0.63元，而且現時股息率仍有4厘。港燈（2638）中期純利更升了14.4%，維持派息15.94仙，股息率同樣有4厘。加上兩電的股價比起其他公用股都跌幅較小，中電今年跌了約一成，但有築底回升趨勢，港燈更仍錄正回報。再對比起其他收息股，銀行股不論內銀或國際銀行同樣不濟，仍有派息的也大幅削減，如恒生（0011）大減中期息32%。長和系派息也減少，長和（0001）及長實（1113）中期息也分別減少了約29%及34%，都進一步反映在現時經濟環境，公司維持舊有派息絕不容易。

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