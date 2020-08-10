謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝

得罪中央惹怒英美 左右做人難

匯控上周公布中期業績，表現未如人意，令本已陷於頹勢的匯控翻身無望。面對現時嚴峻的經濟環境，匯控增加了壞帳撥備，與此同時，低息環境導致銀行所賺取的息差不斷收窄，影響銀行盈利能力；再加上歐美業務錄得虧損，匯控又不能派中期息，導致匯控股價於公布業績後下挫。

直言不諱，沒有派息的匯控猶如沒有化妝的女人一樣，吸引力大減；而停止回購股份操作的匯控，則猶如前列腺肥大的男人般，股價難以堅挺。除了財務因素外，匯控更無奈地被捲入了政治旋渦，去年匯控因華為孟晚舟一案得罪了中央，及後又因《港區國安法》一事惹怒了英美，正是左右做人難。

也許如此，坊間猜測匯控或考慮分拆出售歐美業務，如傳聞屬實，將對匯控股價將有正面幫助。現時匯控市帳率（PB Ratio）僅約 0.5倍，較其他同類型銀行低很多，因此假若匯控進行重組或分拆出售業務，應可刺激股價表現。

撇除上述匯控獨特因素外，本欄過去亦不斷強調銀行業能謀取暴利的黃金時代已經過去，昔日因美蘇冷戰結束和中國改革開放所帶來的全球一體化機遇已一去不復返，再加上負利率年代的降臨，以及科技進步削弱了銀行作為金融中介人角色，這些因素都限制了未來商業銀行業的盈利增長。

事實上，今時今日如果仍然有人認為「長揸」銀行股就可以退休無憂的話，他們大概已犯上了「保守性偏差」（conservatism bias）這認知錯誤。

至於投資者最關心的「追、揸、沽」問題，筆者認為哪些現時仍然持有匯控的散戶們，其「損失規避」（loss aversion）心態嚴重，他們寧願與匯控長相廝守，也不肯對匯控死心。因此與其勸他們趁匯控股價反彈時沽貨，倒不如叫他們此刻不要再以「溝淡」心態增持匯控，更為實際。

[謝紹榮 食腦本世界]