陳大為：惠譽降美債評級前景之影響

數碼貨幣取代美元

就此消息，或有認為美元時代將結束，下一波將由數碼貨幣或虛擬貨幣取代。此論有數問題：

1. 數碼貨幣（digital currency）並非甚麼新鮮事：閣下的信用卡和八達通固然是已經數碼化的貨幣；其實國際間銀行的往來結算比前者更早已經實現數碼化。所以數碼貨幣早就通行，現在不過是進一步可以在任何載體上使用，當然特別係手機。This is nothing game changing。

2. 虛擬貨幣（cryptocurrency）其實是商品貨幣的數學+網上版本。以數學原理製造「稀缺（scarcity）」來賦予此商品的內涵值（intrinsic value），以數學和網上通行來提供保安和便利。然而，由於其供應的剛性跟市場可產生的信貸分離，會對經濟發展造成不必要的制約。如果通過分拆單位或增發衍生產品以方便增加的往來，則defeat the original purpose。

3. 更重要的是，此等論者並未理解現代貨幣來自銀行信貸，央行和政府只負責調節貨幣供應量和貨幣成本及提供一定的抵押品（如國債、各種的公營機構證券，甚至獲央行認可的公司債等）保證而已。信貸貨幣本身已包含市場對相關的經濟活動的風險回報及預期通脹率等，當然也包含了供和求雙方的資訊。換言之，在有足夠效率的銀金市場下，信貸貨幣實際上比任何類型的商品貨幣更能反映經濟活動的相關資料。

4. 由3衍生的，是在美國的貨幣供應調整機制中，有19家一級莊家為央行和街客對盤及包銷。換言之，每周美債的拍賣，並非聯儲局拍腦袋出價和定量的，而係「政府—央行—銀行—市場」共同制訂和操作的。而此19家一級莊家包含美、歐、英、日的大銀行。 即係話：出得街，就會有支持。

美失業長期高企 將削自銷美債能力

當然，反過來講，亦唔係全無影響。事關若加上美國失業率長期處高水平，能夠供退休保險的人減少的話，那麼美國自銷美債的能力會削弱。美國亦應停一停，諗一諗跟着來的stimulus package，到底應該有多大的規模和放在哪裏。尤其要注意：到底大泵錢是否真的能較長時間支撐到經濟和市場？下次再討論。

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[陳大為 世界為觀]