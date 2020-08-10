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潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着

【明報專訊】近期見到中小型業主會的廣告，佢哋係疫情之下，仍然好積極咁搞課程，我做人最憎執輸，所以有樣學樣。話說我3年前亦付費參加了他們的課程，是由Ken sir親自任教的課程，主要是教如何唔靠買住宅樓，只靠租樓，而可以成為好似業主咁賺取被動收入，這個課程的確有用，啟發了我如何去開展這類業務。

最近，同周顯大師閒話家常，講起中小型業主會，他說佢哋收購了一隻「創仔」樂亞國際（8195），並已經開始做嘢，包括注入項目，而最吸引我的，因為我知道業主會內有好多有錢客，有能力在市場上掃貨，買了這隻創仔必有後着。

這個注資行為，其實從去年便已經啟動，Ken sir把自己親自教授及經營的公司賣出了少數權益，即30%，作價約1540萬元。即整家公司值成5100萬元。

通告內描述公司主要在香港從事提供財商及投資經驗分享講座，主要涵蓋（i）物業投資；（ii）證券投資；及（iii）財商。舉辦之講座旨在提升客戶於金融及投資方面之知識，並向客戶分享達成彼等財務需要之不同方法。公司擁有完善的專家及專業人士網絡擔任講座之講者，平均於物業及股票投資行業擁有逾10年經驗。講座針對25至60歲之多元化年齡組別之潛在客戶。

近期的收購，更加反映了這公司進行了潛在逆向收購，即通過一系列收購中小型業主會的關連公司，以達至把中小型業主會的項目成功上市。上市公司在5月11日出了通告，有條件同意收購，代價為3325萬元，將按0.135元發行價向賣方發行股份的方式支付。完成後，目標公司成為上市公司之間接全資附屬公司。

該公司主要於香港從事提供英國物業投資經驗分享講座，有關講座旨在提升客戶於英國物業市場之理解，並與英國房地產專業人士及服務供應商建立聯繫。有關講座涵蓋於英國物業市場進行物業交易之一般及實踐知識、技能、工具以及資源之探討。

有關講座之講者為英國物業投資行業專家，彼等平均擁有逾五年之行業經驗。有關講者將分享彼等於英國物業市場之經驗，客戶亦將獲邀請於英國進行實地考察以為其提供一個英國物業行業之視角。

此外，公司與於英國之房地產專業人士及服務供應商擁有牢固的業務關係，因此該等專業人士可協助客戶於英國物業之投資。

持股量僅次於大股東 快可全面控制

有關講座面向25至60歲希望提高彼等在英國市場的物業投資方面之知識之多元化年齡組別之潛在客戶。

通過這次收購，中小型業主會的見光持股量已經去到16.1%，僅低於最大股東，睇呢到達全面控制這公司的路已不遠了。

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[潘啓才 通天財技]

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