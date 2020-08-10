蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士

看着這些人興奮的勁頭，小金人覺得仇恨真是可以讓人迷失，肥蓬的所謂尼克遜紀念館演說，代表啥呢？討共檄文嗎？去年彭斯不是已經有過所謂的討共檄文嗎？肥蓬這是2.0版嗎？模仿丘吉爾的對蘇冷戰宣言嗎？他是丘吉爾，你不是，肥蓬只是美國國務卿，這次明顯是肥蓬伙同班農一伙有了小算盤，小九九覺得老特十一月大選有點懸，所以綁架老特，上演這場大龍鳳，肥蓬挾老特以令諸侯，老特有苦自己知，根本喝也喝不住。

肥蓬挾老特以令諸侯

肥蓬這是在為自己2024年可能的總統大選做鋪墊，反正光環已經戴上，肯定有賺沒賠，可老特也不是吃素的，如果連任第一個死的可能就是有異心的肥蓬。所以，這場所謂的「新冷戰宣言」，主角是肥蓬，這活脫脫的東施效顰，有什麼好說的。黑格爾《歷史哲學》說過，「一切偉大的世界歷史事變和人物，可以說都出現兩次，第一次是作為悲劇出現，第二次是作為笑劇出現」，這次就是7月23日肥蓬的大龍鳳。

7月31日沉默很久的老特出場了，宣布TikTok必須退出美國。後來TikTok的母公司字節跳動說會出售海外業務，微軟很有機會收購，老特說那財政部得分大頭。到星期四又說會45天後將簽署聯邦行政命令，禁止美國企業和個人跟字節跳動和微信進行交易。然後好像肥蓬還說什麼「網絡清潔行動」等等，事太多了，我都有點混亂。搞字節跳動輿論反應很大，可資本市場反應一般，畢竟字節跳動不是上市公司。上星期五市場對搞微信，騰訊（0700）反應就很大，騰訊曾經暴跌10%，其他科技股也全面暴跌，看來大家對老特和他的末日四騎士們的惡搞還是很恐懼的。今天小金人說說老特這次對中國公司喪心病狂攻勢的背後考慮和事情的可能演變：

背後動機：一切都是大選

老特現在在選情方面相當吃緊，只剩下三個月，可美國在處理疫情方面已經無計可施了，就是慢性全體免疫，而美國經濟重創也是短期完全無招的。所以民主黨的策略就是「拜登別說話，保持健康就是最佳策略」，老特的唯一招數只有「攻擊中國」（或者Sleepy Joe暴斃），那攻擊中國，貿易戰現在沒啥聊的，能加稅的已經加了，不能加的也沒法加；戰爭嗎？可能收不住，事態不好控制；孤立中國嗎？已經很孤立了，也沒啥進一步了……

小金人覺得兩個可用的大招就是：

一、科技戰，全面惡搞中國科技公司如字節跳動、微信/騰訊，甚至其他大龍頭，制裁，恐嚇，這一招很好用，因為穩賺不賠，老特賭的就是這些民企科技公司的不抵抗政策，你不抵抗投降，美國企業併購你，甚至還罰你，他不費一兵一卒就賺得盆滿缽滿，美國人會反對嗎？當然不會，就如同英國人民在大航海時代會反對東印度公司嗎？他們才不管東印度公司殺人放火。這就是西方的所謂文明。你看，這兩周美國大部分媒體聚焦的都是TikTok和weixin的新聞，沒人管新冠了，死多少人who cares？所以，未來兩個月，老特還會繼續惡搞中國科技企業，因為穩賺不賠，不過不知道是否能扭轉他的選情。

第二，台灣牌，除了科技戰，老特在未來兩三個月應該會大打台灣牌，因為這是中國的最核心地緣政治要害。老特可能會提升台灣關係，或者邀請蔡英文訪美，甚至初步宣稱「小量陸戰隊駐台」。這也是沒成本的事，現在美國方面是只要能傷害中國的就算好事。

中國對策：堅決抵抗 互相消耗

這次老特攻擊tiktok，字節跳動張一鳴的回應是極度垃圾的，竟然5天內就準備投降了，準備出售tiktok在五眼聯盟的業務。看看任正非，張一鳴簡直就是軟骨症。這不是賣一兩百億美元的事，是你抱薪救火只會助長賊勢。你不抵抗，流出第一滴血，引來的是更多鯊魚，甚至其他美國盟友。想想當初日本侵華，9.18日本入侵東北三省，張學良不抵抗，下場如何，幾年後，日軍順勢侵入華北，然後盧溝橋，然後全面侵華。現在跟日本侵華沒啥分別，只不過沒硝煙罷了。如果張學良能全力拼死一搏，日本沒有下文了。所以，字節跳動如果投降，下一步就是騰訊，阿里巴巴（9988）…… 張一鳴應該做的是全力法律訴訟，全力向美國用戶，尤其年輕人講明緣由，有魚死網破的準備反而公司還有一線生機。如果投降，他可以看看匯控（0005）的可憐命運，兩邊不待見，這是最慘的。事實上，無論tiktok、微信，甚至華為都應該花大錢準備在法律上跟美國政府大幹一場，法律雖假，可美國律師治國也不是浪得虛名的。美國的訴訟往往動輒一兩年，一兩年後誰確定老特在哪裏？

早上，小金人的一個微信群，有個美國華人發了個名單，說中國不也禁了facebook、Google，現在我們美國禁你TikTok、 weixin天公地道。小金人真是覺得很悲哀。所以回覆「請別隨意杜撰，中國有明文規定Google、facebook這些如果要在國內運營，必須遵守一定規則，比如政治字眼審查，而facebook、Google覺得無法接受，自動退出。而TikTok、微信是被美國驅逐出門，不論任何理由，只因你是中國公司。這兩者能同嗎？」

現在不是觀點與角度問題的事。事實上觀點不同很正常，可這次很明顯人家是要中國的命，而且已經是赤裸裸，沒底線的搞中國政府、中國人、中國企業，務求中國全面崩盤。這不是共產黨不共產黨的事。西方眼裏一個好的「中國」，班農說得很好，那就是回歸前的香港的那種中國人，毫無異心，任勞任怨，而且知道也緊守自己的階層，可老實說，那不就是殖民地嗎？

老特一舉擊破西方文明謊言

老特和他的天啟四騎士，其中的班農表示，特朗普針對中國，量身打造了「天啟/末日四騎士」，類似於「作戰委員會」，他們分別是美國國家安全顧問奧布萊恩、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷、國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾，在聖經裏，這四個騎士代表了「瘟疫、戰爭、饑荒和死亡」。這是何等的惡毒，可命運真是天道昭昭，因果循環，第一個瘟疫現在陷入泥潭的就是「美國」。戰爭嘛？現在的美國就如同羅馬帝國的末期，武力還是天下第一，可打仗是打錢，老美的國庫如何大家心照不宣。

這次老特和他末日四騎士短短兩周讓大家見證了西方的偽善，一舉擊破三大文明的謊言：

1.美國是民主國家，永不干涉市場，市場自有調節功能；

2.美國是法治國家，私人財產永不受侵犯；

3.美國是法治國家，成熟體制，哪怕一個傻子做總統也沒分別，也有強大制衡，國家也不會出亂子；

真是哇哈哈，這是笑話嗎？2020年莫非一年都是愚人節！還是這三五年都是愚人節！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]