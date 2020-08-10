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2020年8月10日星期一
環球數據前瞻
「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
甲級商廈租金按年跌25%
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
勵駿否認放售漁人碼頭
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
購英企損手 光證賠35億
領展免租戶管理費冷氣費兩月
易綱：續執行中美首階段經貿協議
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
基金新例月底生效 料吸資數百億
華康借創業板搞生殖科技
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
維亞生物收購朗華製藥80%股權
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
環球數據前瞻
金子：騰訊炒波幅Call 15426
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：科技股高處不勝寒
林少陽：準備冷手執熱煎堆
技術取勝：港交所處20天線以上
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
周顯：美國做生意難賺大錢
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
雲滙 智慧家居 綠色生活
曼山連續兩月實呎破2萬
波動市提取強積金三式
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
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劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
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何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
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