張兆聰：政策利內需 低端食品股俏

美國制裁微信，但內容欠奉，騰訊控股（0700）股價暴跌10%後跌幅收窄。美國針對中國的行動不斷加碼，暫時對中國經濟、金融市場影響有限。但有兩點要留意，愈臨近美國總統選舉，特朗普打壓中國就愈積極，這似乎是抗疫不力的他的唯一競選策略。有效嗎？不知道，但近期民望確實略為回升，也可能令他更加鷹派，未來3個月要有更瘋狂打壓行為的心理準備。

中國拋出內循環 顯示不妥協

另一是中國的反應異常溫和。究竟是因為正值中央高層的北戴河會議，一眾領導人尚未就如何回應美國圍堵作出決定，還是真的形勢比人弱，不能不低頭？筆者傾向兩者皆是部分原因，而後者重要性較大。

中央早已拋出了內循環經濟的大方向，反映最高領導人鐵了心不作妥協，期望以龐大的內需市場培養產業和技術。當然，這並非意味回到鎖國年代，外貿、吸納FDI依然繼續，這就是構建雙循環新發展格局。

明年開始外貿易跌難升

但說了這麼多又內又外，其實跟現在又有什麼分別？繼續對外開放、穩外貿，同時加大刺激內需，都是一模一樣，分別只是外資真的減少了。單以外貿來說，企業以往可以將所有供應採購都放在中國，現在一定會分散至東南亞、南美、印度、東歐等地區。

技術方面，華為也承認芯片缺貨將無法生產麒麟芯片，若美國禁止所有中國手機裝設美國應用程式，中國手機就不用再外銷了。

貿易戰在2018年揭幕，2019年轉趨激烈，而外資即使立即搬遷廠房，最快也要1、2年時間，故今年外貿情况還不錯，PMI續確認V形反彈，2021年及2022年才是關鍵時刻。

中芯無力向上 現熊信號

筆者估計外貿不會出現斷崖式下跌，但企業會將中國內銷的產能留在內地，外銷則至少部分轉往其他地區，明年開始外貿易跌難升。內需能否及時起動彌補，視乎居民去槓桿的速度。

整體而言，內需還是炒政策，如高等教育就是受惠失業率高企、軟件芯片受惠天下圍中等，但中芯（0981）績後也無力向上，是一個熊信號。另外，一直都是高端和低端兩頭強，但白酒股高位也見阻力，倒是低端的食品股還不錯。本周會沽出韋爾股份。

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