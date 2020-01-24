90後創風水師平台逾400同行登記

疫情爆發 上載YouTube短片教學

現時大部分玄學程式都由台灣開發，部分免費，部分收取小量費用；另外，有程式會收取費用，讓玄學家在程式內宣傳。據林千博和呂浩聲表示，他們都開設YouTube頻道。

近年主力教學的呂浩聲，自新冠肺炎爆發之後，無法面對面授課，要改為拍攝教學短片上載YouTube，以及開設WhatsApp群組來解答學生問題。

網上平台實際促成工作逾千次

至於90後謝柳汝有在facebook和Instagram上賣小量廣告，亦有在Google上賣關鍵字廣告。去年，她認識了腦爸打有限公司，得悉該公司正經營「香港司儀網」等多個工作配對網站，便主動提出雙方合作創辦一個風水師配對網站；3個月前，「香港風水師平台」（http://fungshui28.com）正式成立。

截至執筆時，共有407個風水師登記，報價有3008次，實際促成工作1002次。

亮相內地節目改稱「民族學家」

謝柳汝表示，有以往經常在本地電視節目亮相的香港玄學家，近期在「抖音」開設頻道。不過，在內地電視台或在網絡上，都不能使用風水師或玄學家等名稱，一般都改稱「環境學家」或「民族學家」。