經濟

玄學家善用科技 遙距睇風水

【明報專訊】風水玄學為中國最古老行業之一，近年亦受惠科技大潮，有玄學家表示，已應用資訊科技輔助工作，包括用手機程式來起命盤或分析姓名吉凶，用Google Earth來輔助看風水，以及透過互聯網宣傳等。

明報記者 薛偉傑

2000年之後，已有人在視窗上開發玄學輔助軟件，直至智能手機普及，玄學類手機應用程式（App）可說是百花齊放，多個種類和派別都有。玄學家林千博表示，各種應用程式當中，算命程式特別能夠提升效率，節省大量時間。傳統上為一個人起命盤，通常要顧客一兩周後再來。若使用算命程式，輸入當事人出生年、月、日、時辰、地區、性別等資料，即時排出命盤，可以即場解說，所以近年玄學家使用算命程式相當普遍。

算命程式提升效率 即場為客解說

雖然用算命程式較方便，但林千博和另一名玄學家呂浩聲在教授學生時，仍堅持先要學生學懂人手起命盤的原理，之後才會教學生用算命Apps。此外，林千博又稱，分析姓名的Apps亦較常用，一輸入當事人姓名，每個字筆畫數目和吉凶等就會即時顯示。不過，這些Apps速度雖快，但沒有解說及建議改名等功能，仍然難以完全取代玄學家。呂浩聲又稱，Google Earth並非玄學程式，但對於玄學家遙距看風水卻有很大幫助。因為Google Earth可以看到立體建築物，甚至個別單位的周圍環境，而且具備360度隨意旋轉、高低角度、放大縮小等功能。

他即場以Google Earth示範看一棟澳門住宅大廈的周圍環境，並指住宅大廈有一邊面向一座體育館，其中有幾個單位對正體育館一個角，從風水學角度來說，這稱為「角煞」。如果有顧客想在那裏買樓，他就會建議不要買。他又再以九龍區一個屋苑作示範，指出屋苑有一邊面向峽谷，風水上已不算太好，兼且對着一座觀音廟和一座骨灰龕，更加不利。

呂浩聲表示，多年前已利用Google Earth，替不少外國華人遙距看風水，美加、英國、德國、荷蘭、澳洲、泰國都有。他會用iPad開啟Google Earth來顯示建築物周邊環境，透過Wi-Fi傳送至大屏幕，以方便觀看。同時又以腳架放置一部智能手機開啟Skype，以便向外國顧客解說。由於單位平面圖只可以看到室內的基本間隔和方位，所以他會請顧客拿着智能手機開啟Skype，全屋行一次，來讓他觀看室內的裝修和擺設。

藉Google Earth立體功能察看環境

90後玄學家謝柳汝亦常用Google Earth來輔助看風水，她表示，因為若在現場看周圍的環境，往往需要登高走低，從不同的角度來觀看，來避免誤差，不及Google Earth準確和方便。因此，她每次接到看風水的生意時，除了要求顧客先提供單位平面圖之外，她亦會先使用Google Earth看一次該單位的周邊環境，做好預備工作，之後才親身上門看風水。不過，Google Earth亦有缺點，一些新落成建築物可能未有收錄，亦沒有內地的資料。

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