華康借創業板搞生殖科技

與大學合作開發精子優選技術

潘禮賢指出，集團上市時主打內地市場的男性不育IVD試劑，並經分銷商渠道銷售，後來開拓直銷醫院渠道。

公司秘書周麗麒補充，目前男性不育IVD試劑業務，直銷及經分銷商銷售各佔一半。

原先華康可借助內地的二孩政策發展，潘禮賢稱，其後碰上內地經濟放緩，影響居民生育意欲，加上新冠肺炎衝擊，致試劑業務受影響。集團轉而和香港科技大學教授等發起的春雷生物訂立諒解備忘錄，部署成立合資公司開發免疫抗體試劑，並借助春雷的微流控技術開發精子優選技術。長遠他們可藉此尋求新融資及和更多大學合作。現時集團按年投入200萬元人民幣進行研發。

華康亦發展Nutronic平台，開發抗氧化並有助改善不育的保健品Fertimale，打入加拿大市場。同時透過Nutronic與中國智能（0395）訂立諒解備忘錄，冀成立合資公司開發跨境電商銷售產品。並聯繫泰國生育輔助診所Genea，進行產品上的合作，尋求將對方的技術設備引進內地。長遠該集團會圍繞不育問題，開發女士市場甚至補充品。

指創業板有存在價值

雖然華康透過創業板發展，潘禮賢卻認為，公司上市後比以前容易取得銀行融資，亦利便和外國機構合作，反映創業板有價值。他不諱言：「若創業板不在，香港會「死得更快」，恐所有人要到美國上市」，並認為創業板公司，宜借助大灣區的廠房、教授資源及研發能力，配合長遠發展。