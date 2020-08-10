經濟

基金新例月底生效 料吸資數百億

【明報專訊】港府力谷外資「搬運」資金來港，去年起建議引入「有限合伙基金制度」（LPF），立會早前通過條例，新制本月底將正式實施。資料顯示，現時已有約560家私募基金在本港運營，新制實行後可公司直接將LPF形式的私募基金在港註冊。有會計界人士估計，新制吸資將不止百億元。

「有限合伙」 交稅派息均較靈活

「有限合伙」未必為大眾所熟悉，但對於私募基金業界則是金科玉律。金杜律師事務所合伙人律師李幗孫指出，設立私募基金時，業內人士一般都會採用LPF，而非設立公司。他表示，追溯到本港私募基金行業發展初期時，以美國為主的外國私募基金將「開曼群島有限合伙」結構帶來香港，因架構實用，具低稅收、架構靈活優勢，也無其他更為合適的替代架構，而成為慣例。

李幗孫指出，LPF在世界各地的稅收制度中均無納稅義務，即「tax-transparent」（課稅透明實體），政府會直接向有限合伙人徵稅，而公司作為法人實體，則要繳納利得稅等稅項，股東自身亦要交稅；另外，若是一般公司，盈利時才可向股東派息，而LPF不受此限制，出資人可在協議中擬定分成比率，即使最終投資不勝預期，到期時也可獲分成；私募基金一般用作長期投資，LPF的贖回程序較困難，以便鎖定投資。

綜合業界意見，LPF新制主要目的為吸引外資，亦對欲集資美元的中資基金有吸引力。《國安法》落實後，外資會否撤資成為熱話。香港創業及私募投資協會副主席雷約翰（John Levack）認為，以香港為基地的私募基金一向多主要投資內地，因此《國安法》對其而言一早有之，基金或因應法律會在營運上作出部分調整，但暫未聽過任何基金因此而計劃撤離香港。

對欲集資美元中資基金有吸引力

雷約翰表示，去年下半年本港出現示威風波，使得部分私募基金開始檢視其應急措施，並著手設立後備計劃，當時新加坡便成為候選地之一。但他指出，私募業界長期有將註冊地點與實際營運地點同設一處的「在岸化」趨勢，相信引入LPF後，可幫助本港跟隨此趨勢。另外，安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，若符指定條件，私募基金在港營運的利得稅有望全免。他表示其客戶中，由國際大型基金至管理資產規模約數千萬美元的中小基金，均曾表示有興趣；而首批在港採用LPF的基金相信最快年底之前便可設立，估計新制可為本地帶來的資金將超數十億美元。

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