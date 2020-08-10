頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主

初次投保年齡上限由8歲提升至11歲

寵物保險推出2個月即放寬投保條件，將初次投保年齡上限由8歲提升至11歲，同時開放非網絡獸醫索償。李俠恩表示初始時將受保年齡訂在8歲是跟隨市場水平，原計劃分階段在日後提高，不過推出後客戶反映年長寵物保障需求因而加快惟出。

他指出，調整後有助新單增長，自6月提高寵物初次投保年齡到11歲後，該行已收到超過1000個相關年齡層的報價查詢。

李稱雖然年老寵物需要治病的機會較高，但李俠恩指，當初在設計產品已經預計了這一點，而多了寵物投保更有助擴大風險池。

至於如何鼓勵主人及早投保，李俠恩表示寵物於5歲前投保，現存的終生慢性疾病也可以終身續保，5歲後投保則會在相關病症索償後，下年續保時列入不保項目。

5歲前投保 現存慢性病可終身續保

目前寵物保險承保貓和狗，李俠恩表示貓狗比例約為二八之比，因為現時暫不承保沒有注射晶片的貓，不過該行計劃會在今個月納入受保範圍，下一步亦計劃納入將龜和龍貓。目前最多投保的貓狗品種，分別是唐貓和貴婦狗，大部分客戶購買最高額的計劃，包括門診和手術保障。

（保險轉型系列之五）