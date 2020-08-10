OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取

明報記者 歐陽偉昉

由於不同公司對保障細節各有不同，因此不少商業保險是依靠保險經紀銷售。李俠恩指出，傳統保險公司有龐大代理隊伍或已建經紀渠道，他們若把資源用於擴展代理和經紀渠道，業務增長會立桿見影，但若放投在數碼產品，短期內不會產生大量業務，「作為高層，當然不會慢慢等你。」

與網購平台Buyandship推退貨保險

虛擬保險公司則沒有經紀渠道，李俠恩表示，他們會將保險整合至與合作伙伴的服務，以求讓更多不同客戶接觸產品。

李指出，他們上周與網購集運平台Buyandship合作，向網購買家推出網購退貨保險。買家若需要退貨，而海外賣家也提供其國內免費退貨服務，保險便會負責客戶退貨的運費，現時產品涵蓋英國和美國貨件。保障亦包括貨件遺失和破損賠償，保費為貨品價值的3%。

李俠恩表示，國際網購集運近年因應科技發展興起，傳統貨運保險要求逐件貨品填表報價投保，難以適用在每月數十萬單的網購貨運平台，該行會以應用程式介面（API）處理大量數據。

他指，新興行業會有前所未見的風險因素，虛擬險企作為科技公司，會更易了解這些客戶的需求。

此外，OneDegree本月亦會科技公司合作推出網絡保安保險，目標客戶是中小企，保額擬最高為25萬美元。李俠恩指出，雖然市場上有針對中小企的網絡保安保險，不過在投保時需提供大量技術性資料，問題涉及多個部門，中小企若認為保障並不是必需，往往因而打消投保念頭。

向同業推出保險科技技術

李俠恩表示，因為保障額不高，亦不保被攻擊風險高的公司例如加密貨幣平台，因此該行核保過程較簡單，只需回答是否有防毒軟件、員工是否有基本訓練等數條問題，已可完成核保。該行亦正與貨運平台商討，計劃為自僱送貨員提供意外保險。

OneDegree亦有向險企提供保險科技業務，李俠恩表示，上月該行已推出保險核心系統產品，向保險公司提保險產品設定、核保、保單管理、理賠等功能，險商利用系統最快可於數日內推出新產品，今年下半年將會有一間跨國公司在東南亞利用該行科技推出產品。

（保險轉型系列之五）