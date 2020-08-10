經濟

OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取

【明報專訊】現時虛擬保險公司已推出的產品，絕大部分是在公司平台直接購買的個人保險，不過近期開始涉足商業保險領域。OneDegree上周與集運平台合作推出貨運和退貨保險，並計劃在本月中推出中小企網絡安全保險。行政總裁李俠恩認為，雖然傳統險企也有能力推出開發這些產品，但心態上會依靠過去建立的成功模式，不會有太大動力投資，虛擬保險則更願意嘗試新業務。

明報記者 歐陽偉昉

由於不同公司對保障細節各有不同，因此不少商業保險是依靠保險經紀銷售。李俠恩指出，傳統保險公司有龐大代理隊伍或已建經紀渠道，他們若把資源用於擴展代理和經紀渠道，業務增長會立桿見影，但若放投在數碼產品，短期內不會產生大量業務，「作為高層，當然不會慢慢等你。」

與網購平台Buyandship推退貨保險

虛擬保險公司則沒有經紀渠道，李俠恩表示，他們會將保險整合至與合作伙伴的服務，以求讓更多不同客戶接觸產品。

李指出，他們上周與網購集運平台Buyandship合作，向網購買家推出網購退貨保險。買家若需要退貨，而海外賣家也提供其國內免費退貨服務，保險便會負責客戶退貨的運費，現時產品涵蓋英國和美國貨件。保障亦包括貨件遺失和破損賠償，保費為貨品價值的3%。

李俠恩表示，國際網購集運近年因應科技發展興起，傳統貨運保險要求逐件貨品填表報價投保，難以適用在每月數十萬單的網購貨運平台，該行會以應用程式介面（API）處理大量數據。

他指，新興行業會有前所未見的風險因素，虛擬險企作為科技公司，會更易了解這些客戶的需求。

此外，OneDegree本月亦會科技公司合作推出網絡保安保險，目標客戶是中小企，保額擬最高為25萬美元。李俠恩指出，雖然市場上有針對中小企的網絡保安保險，不過在投保時需提供大量技術性資料，問題涉及多個部門，中小企若認為保障並不是必需，往往因而打消投保念頭。

向同業推出保險科技技術

李俠恩表示，因為保障額不高，亦不保被攻擊風險高的公司例如加密貨幣平台，因此該行核保過程較簡單，只需回答是否有防毒軟件、員工是否有基本訓練等數條問題，已可完成核保。該行亦正與貨運平台商討，計劃為自僱送貨員提供意外保險。

OneDegree亦有向險企提供保險科技業務，李俠恩表示，上月該行已推出保險核心系統產品，向保險公司提保險產品設定、核保、保單管理、理賠等功能，險商利用系統最快可於數日內推出新產品，今年下半年將會有一間跨國公司在東南亞利用該行科技推出產品。

（保險轉型系列之五）

上 / 下一篇新聞

「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
甲級商廈租金按年跌25%
甲級商廈租金按年跌25%
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
勵駿否認放售漁人碼頭
勵駿否認放售漁人碼頭
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
購英企損手 光證賠35億
購英企損手 光證賠35億
領展免租戶管理費冷氣費兩月
領展免租戶管理費冷氣費兩月
易綱：續執行中美首階段經貿協議
易綱：續執行中美首階段經貿協議
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
基金新例月底生效 料吸資數百億
基金新例月底生效 料吸資數百億
華康借創業板搞生殖科技
華康借創業板搞生殖科技
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
維亞生物收購朗華製藥80%股權
維亞生物收購朗華製藥80%股權
玄學家善用科技 遙距睇風水
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
90後創風水師平台逾400同行登記
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊炒波幅Call 15426
金子：騰訊炒波幅Call 15426
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：科技股高處不勝寒
陸振球：科技股高處不勝寒
林少陽：準備冷手執熱煎堆
林少陽：準備冷手執熱煎堆
技術取勝：港交所處20天線以上
技術取勝：港交所處20天線以上
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
周顯：美國做生意難賺大錢
周顯：美國做生意難賺大錢
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
李志成：「疫市」反是置業良機
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
雲滙 智慧家居 綠色生活
雲滙 智慧家居 綠色生活
曼山連續兩月實呎破2萬
曼山連續兩月實呎破2萬
波動市提取強積金三式
波動市提取強積金三式