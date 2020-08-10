購英企損手 光證賠35億

【明報專訊】光大證券（6178）4年前伙拍暴風集團，收購英國體育賽事版權公司MPS遭遇滑鐵盧一事有新發展。光大證券宣布接獲上海法院判決，旗下光大資本需向招商銀行及華瑞銀行，合共賠償35.16億元（人民幣，下同）。目前，該判決仍在上訴有效期內。光大證券2019年起陸續為此事撥備，至今年初累計減值16.44億元，惟仍佔罰款不足一半。
中國網絡影音公司暴風集團於2016年擬收購英國MPS，遂聯同光大證券旗下、光大資本下屬的光大浸輝，設立「浸鑫基金」，成功收購MPS的65%股權。惟MPS在2017年10月起，先後失去各大國際足球賽事的版權，更與國際足聯就俄羅斯世界杯版權陷入糾紛，2018年10月更宣布破產，以致基金未能按原計劃順利退出，多名合伙人向光大系和暴風系索償。
實控人被捕 暴風停牌
光大證券2019年起受累於此，一眾高層緊急「換血」，至少7名高層人員陸續辭任，包括前董事長薛峰、前首席風險官王勇及前執行總裁周健男等。根據集團的業績快報，光大證券今年上半年錄得淨利潤21.52億元，按年增加33.74%。
而另一核心暴風集團，實控人馮鑫2019年7月因涉嫌犯罪被捕；暴風集團的股份今年7月起於深交所停牌。