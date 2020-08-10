安樂工程發公告：制裁不適用於集團

指鄭若驊無任何法定權益

集團指出，根據證券及期貨條例，鄭若驊被視為潘樂陶持有的8.8865億股股份中擁有權益，不過她只是根據證券及期貨條例的權益披露規定，呈交權益披露表格，在上述股份沒有任何權利，並不獲派股息，且沒有投票或買賣權利。

根據安樂工程最新2019年度的年報，鄭若驊以「配偶權益」的身分持有集團8.8865億股或63.48%股權；而聯交所的資料亦一樣。

集團指出，整體營運及業務維持正常，在集團美國法律顧問的協助下，已審閱美國財政部的公告。根據現時所有可得資料，初步認為公告對鄭若驊的制裁不適用於集團，不過集團會繼續密切關注相關情况，並評估任何有關制裁對本集團營運及業務，包括在美國營運及業務的潛在影響，並會於適當時候另行公告。

年報稱「配偶權益」身分持有

安樂工程的主要業務位於中港澳，不過集團2019年年報曾透露，將致力推動海外業務增長，尤其以市場規模較大及價格水平較高的地區如美國為目標。今年3月公布，以2.78億元收購美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric的51%股權，但5月底起延遲寄發股東通函時間至8月底。集團股份於上周五收市報0.98元，跌1.01%。