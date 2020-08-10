安樂工程發公告：制裁不適用於集團

【明報專訊】美國財政部宣布制裁11名中港官員，其中在制裁名單上的律政司長鄭若驊與丈夫潘樂陶共同持有上市公司安樂工程（1977）63.48%股份。安樂工程又於今年3月公布以3億元收購美國電梯工程公司，交易尚未完成。安樂工程昨晚發公告指，注意到鄭若驊被列入制裁名單，但她對集團股份並無擁有任何法定或實益擁有權或財務權益，因此制裁不適用於集團。
指鄭若驊無任何法定權益
集團指出，根據證券及期貨條例，鄭若驊被視為潘樂陶持有的8.8865億股股份中擁有權益，不過她只是根據證券及期貨條例的權益披露規定，呈交權益披露表格，在上述股份沒有任何權利，並不獲派股息，且沒有投票或買賣權利。
根據安樂工程最新2019年度的年報，鄭若驊以「配偶權益」的身分持有集團8.8865億股或63.48%股權；而聯交所的資料亦一樣。
集團指出，整體營運及業務維持正常，在集團美國法律顧問的協助下，已審閱美國財政部的公告。根據現時所有可得資料，初步認為公告對鄭若驊的制裁不適用於集團，不過集團會繼續密切關注相關情况，並評估任何有關制裁對本集團營運及業務，包括在美國營運及業務的潛在影響，並會於適當時候另行公告。
年報稱「配偶權益」身分持有
安樂工程的主要業務位於中港澳，不過集團2019年年報曾透露，將致力推動海外業務增長，尤其以市場規模較大及價格水平較高的地區如美國為目標。今年3月公布，以2.78億元收購美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric的51%股權，但5月底起延遲寄發股東通函時間至8月底。集團股份於上周五收市報0.98元，跌1.01%。