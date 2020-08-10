經濟

准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠

【明報專訊】澳門與廣東省之間的旅遊正逐步打通，但是首階段開放的對象以內地商務客為主，當地博彩旅遊業界估計，料有助貴賓博彩業務，但是因為訪客人數有限，幫助有限，亦無助酒店入住率「回陽」。

人數有限 無助酒店入住率

實德環球（0487）副主席馬浩文指出，內地政策以控制疫情為重點，即時自7月中開始讓內地商務簽證訪客過來，暫時只見訪客人數慢慢上升。他稱：「每日來客只是2000至3000人，料會對貴賓博彩受惠，但是人數有限，無助酒店入住率。」以他所見，五星級酒店房價降至500元左右。澳門推動本地消費，他相信有望帶動餐飲業務。但是最終澳門業界復甦，會視乎內地何時發出旅遊簽證而定。勵駿創建（1680）聯席主席周錦輝形容：「有商務客，好過沒有，就算通關，亦要看多一年、半年」。

澳旅議會：開放自由行才有用

澳門旅遊業議會會長胡景光則稱，自7月16日開始開放廣東商務及探親前，每日最多只有1000至2000名訪客，開放後則最多增至6000名，料到8月12日恢復全國到來澳門的商務及探親簽證，訪客會再略為增多。但是最終要開放大灣區9大城市及廣東省自由行，才有提振作用，料可分別將訪客日均增至1萬至2萬人及3萬至4萬人。

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