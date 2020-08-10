旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」

明報記者 陳偉燊

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，近期粵澳通關主要開放的是商務簽證，但是主要以經商者為主，因此預期幫助賭場進帳不大。同時，由於進入賭場的核酸測試由原來的7日有效，縮減至72小時，整體政策反而收緊了。他明言業界復蘇與否視乎內地自由行何時開通，目前沒有遊客，無法開源，只能節流「鬥慳錢」，而非「鬥業績」。

名牌產品為主 欠遊客沒生意

他不諱言，集團旗下的非博彩業務回力時尚坊，因為銷售名牌產品及化粧品針對遊客為主，在當前欠缺客路沒有生意，致「不能不關」，暫時不再經營。本報翻查資料顯示，澳博目前為六大賭牌中，經營非博彩業務比例最低。按該集團今年中期業績顯示，非博彩業務收益逾1億元，在整體業務佔比僅2.3%。

由於現時訪澳遊客較少，蘇樹輝稱，在業界「燒錢」同時，如果面對較早前有台灣客大贏賭場的情况，該等客人少有回頭，賭場又無法從其他客人賺回本錢作套戥，便形同和賭客「肉搏」。

雖然六大賭場牌主今年受到疫情影響，沒有了大半年生意，但是蘇樹輝指出，未見同業要求政府將賭牌到期日延後。他舉例較早前公司獲延續賭牌至與另外4家博彩公司的牌照到期日看齊，要支付2億澳門元溢價金，非免費發牌，發牌時亦無法擔保生意好壞。

勵駿：6大賭企須1500億元賭收維持

勵駿創建（1680）聯席主席周錦輝亦形容，現時規模愈大的經營者或博彩公司，經營得愈辛苦，公司有別於6間持牌的博彩公司，規模較細，請人不多，只需10多億元賭收便可支持營運。他估計，全澳門6間博彩企業最少需要有1500億元賭收才能夠達至收支平衡。

根據本報翻查各博彩企業提供的財務數據顯示，暫時以金沙中國（1928）在營運上燒錢程度最大，單以4、5月而言，在營運上燒錢約31.2億元，日均燒錢5114萬元。若以手持現金大降程度而言，澳博手持現金最多，達71.4億元，但是當中有50億元與承建新項目上葡京為主，及另承擔3億元資本支出，撇開資本開支而言，營運上日均只燒錢1011萬元，為眾賭股中最少。