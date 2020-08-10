經濟
封面故事

本港已開發住宅土地僅佔整體7% 籲港府積極填海造地 穩定長期樓價

【明報專訊】過去10多年本港樓價升至脫離港人、特別是年輕人的購買力，置業難成為社會問題，作為科大經濟學系前系主任及榮休教授，雷鼎鳴每年仍有4個月會在科大任教，與大學生緊密交流，了解年輕人的想法，他認為，港府應該積極填海造地，作為長期發展所需的土地儲備，希望樓價長期能夠平穩發展。

雖然雷鼎鳴上文詳細分析中美在南海開戰的潛在風險，他個人因此亦擬買金避險，但在中美領導人理性處事前提下，兩國爆發戰爭此極端風險還是可以避免的；作為比較，港人近年住得「細、擠、貴」的問題如何解決，記者認為十分重要，就此向經濟學大教授請教，雷鼎嗚亦欣然就此斷症落藥。

雷鼎鳴指出，根據最新數據，香港人均居住面積僅16平方米 ，低於同樣是國際大都會新加坡的27至28平方米，若與內地城市的37至38平方米比較，更是一半也不及，而本港樓價卻屬全球最高，因此港人住得「細、擠、貴」屬實况。

全港僅4%用作高密度住宅 港人住得細擠貴

為何出現上述難題呢？雷鼎鳴分析，在本港約1110平方公里土地中，只有逾7%、即約70多平方公里已作住宅發展用途，當中約27平方公里用來興建私人住宅、約16平方公里用於興建公營房屋，其餘30多平方公里則保留作為鄉郊式住所之用，當中包括村屋及別墅。

換言之，本港其實只有約43平方公里土地、約4%整體土地用來興建公私營屋苑、作為高密度住宅發展用途，情况顯然並不理想，「所謂不患寡而患不均，但即使是平均分配，港人平均居住面積亦僅約16平方米，的確很惡劣」。

填海造地較發展棕地農地符合經濟效益 

雷鼎鳴強調，應用簡單的經濟學原理──價格由供應與需求決定，若未來港府能夠大幅增加住宅土地供應，例如日後本港人均居住面積由16平方米倍增至32平方米，樓價是必定會下跌的；因此在很大程度上，本港樓價走勢是由港府的土地政策決定。

在2017年9月至2018年12月期間，雷鼎鳴曾出任由黃遠輝擔任主席的土地供應專責小組成員，他回憶說，黃遠輝的確是一名有魅力及做實事的人，在該16個月任期內，幾乎每星期均召開長達數小時的會議，希望就增加本港土地供應提供解決方案，結果報告亦就此提供詳細建議，短中期選項包括發展棕地、利用私人的新界農地儲備及利用私人遊樂場地契約用地作其他用途，中長期選項則包括在維港以外填海等等。

林鄭上任逾3年 造地慢

雷鼎鳴認為，雖然林鄭月娥於2017年7月出任特首時表明，房屋問題是她施政重中之重，但在2018年12月上述報告發表後，林鄭卻表明不會照單全收，而她上任至今已經逾3年，港府至今仍無大規模的增地方案，情况不理想；他亦認為，其實填海是最符合經濟效益的增地方案，港府應該就此快馬加鞭推進，比其他方法更有效。

「填海造出來的土地，產權百分百是政府的，之後如何發展彈性亦較大；在陸地上改劃土地，這些土地本來很可能是由某些利益團體持有的，如何收回這些土地往往很麻煩。以新界棕地為例，現任特首林鄭月娥當年亦曾任職發展局長，她亦拿不到多少棕地來發展住宅，可見事情根本並不容易處理」。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
話你知：「舖王」3月沽售淺水灣豪宅賺6%
甲級商廈租金按年跌25%
甲級商廈租金按年跌25%
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
籲字節跳動拒售TikTok 被禁後再狀告白宮
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
旅客大減 澳博回力商場停業 蘇樹輝：無法開源 只能節流「鬥慳錢」
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
准內地商務客訪澳 貴賓博彩受惠
勵駿否認放售漁人碼頭
勵駿否認放售漁人碼頭
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
安樂工程發公告：制裁不適用於集團
購英企損手 光證賠35億
購英企損手 光證賠35億
領展免租戶管理費冷氣費兩月
領展免租戶管理費冷氣費兩月
易綱：續執行中美首階段經貿協議
易綱：續執行中美首階段經貿協議
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
OneDegree拓中小企網絡安全保 傳統險企忽略商業保險 人棄我取
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
頭炮主打寵物保險 八成客戶為狗主
基金新例月底生效 料吸資數百億
基金新例月底生效 料吸資數百億
華康借創業板搞生殖科技
華康借創業板搞生殖科技
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
路透：柯達7.65億美元貸款被擱置
維亞生物收購朗華製藥80%股權
維亞生物收購朗華製藥80%股權
玄學家善用科技 遙距睇風水
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
90後創風水師平台逾400同行登記
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
張兆聰：政策利內需 低端食品股俏
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
鄺翠玲：倘儲備不足 先換樓再謀添置物業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：騰訊炒波幅Call 15426
金子：騰訊炒波幅Call 15426
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
張兆聰：SaaS概念股再跌值博
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
蔡金強：西方的偽善：特朗普和他的末日四騎士
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
潘啓才：搞課程到收購創仔必有後着
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
陳大為：惠譽降美債評級前景之影響
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
謝紹榮：匯控不派息如女人不化妝
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
專家：匯控未跌完 換馬電訊股
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
沈永年：疫情闖關事項詳細分享
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：聖人不死 大盜不止
陸振球：科技股高處不勝寒
陸振球：科技股高處不勝寒
林少陽：準備冷手執熱煎堆
林少陽：準備冷手執熱煎堆
技術取勝：港交所處20天線以上
技術取勝：港交所處20天線以上
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
李聲揚：為何香港沒有「羅賓漢」？
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
潘迪藍：中國科企受遏 全球擴張路斷
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
蘇沛豐：偉能配股後跌過龍可吸
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
李順威：資金流向反映散戶贏機構投資者
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
劉思明：港股大跌市 個股見撈底手影
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
何啟聰：急跌具承接 騰訊購15570
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
瑞銀亞洲：ATM走勢分歧 可先Call美團
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
摩根大通亞洲：料海外手遊收入增 網易購16523
周顯：美國做生意難賺大錢
周顯：美國做生意難賺大錢
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
何國良：內地復蘇早 內銀具投資價值
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
張佩儀：均衡基金因應人生階段 調節股債比例
王弼：兵荒馬亂 流動為王
王弼：兵荒馬亂 流動為王
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
曾淵滄：內循環產業鏈商機處處
湯文亮：現在買樓不是接火棒
湯文亮：現在買樓不是接火棒
陳永傑：加息才是經濟向好信號
陳永傑：加息才是經濟向好信號
廖偉強：物極必反 否極泰來
廖偉強：物極必反 否極泰來
布少明：物業最值得持有
布少明：物業最值得持有
李志成：「疫市」反是置業良機
李志成：「疫市」反是置業良機
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
盧楚仁：中美交惡 小心人幣被衝擊
雲滙 智慧家居 綠色生活
雲滙 智慧家居 綠色生活
曼山連續兩月實呎破2萬
曼山連續兩月實呎破2萬
波動市提取強積金三式
波動市提取強積金三式