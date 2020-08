雷鼎鳴：憂中美爆軍事衝突 擬買金幣避險

明報記者 葉創成

自從中央於6月30日在本港實施「港區國安法」以來,中美關係持續緊張,美國首先撤銷本港特殊地位,跟着兩國互相關閉對方領事館,上周戰線則轉至科技領域,美國總統特朗普簽署行政命令分別要求字節跳動(ByteDance)出售TikTok及禁止美國企業或個人與騰訊(0700)旗下社交平台微信(WeChat)進行交易,禁令將於45天後生效。《Money Monday》近期專訪的基金公司要員已多次提醒讀者要因應中美關係緊張調整投資策略(見表),其中霸菱香港中國股票主管方偉昌上期便指中美摩擦帶來不明朗因素,他早前已略為減持中資科技股,而騰訊股價上周初衝高後急挫,全周倒跌1.22%。

投資最重要向前望,目前距離11月3日舉行的美國總統大選僅80多日,中美緊張關係有何「黑天鵝」需要提防呢?

科大雷鼎鳴上周四接受專訪時首先分析,特朗普上任總統3年多以來政施無方,令美國經濟目前陷入困境,「特朗普很多政策也是亂來的,例如他希望打擊中國,但結果美國本身比中國更傷,而他是次抵抗新冠肺炎疫情表現更是非常差,早前竟然敢說飲消毒藥水可以殺菌抗疫,結果令美國疫情持續,當地上季GDP便大幅收縮32.9%,比1929年大蕭條的時候更差,本季亦難望明顯好轉,因為美國人普遍儲蓄率不高,手停口停,近來在疫情下頂不住經濟壓力也要出來工作,結果工作期間又被感染,沒完沒了,所以美國經濟現時真的很大劑!」

特朗普選情告急 或借打仗攬炒

凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze在第251期(6月1日出版)封面故事曾指出,在1945年第二次世界大戰結束後,10名美國總統尋求連任,當中只有1992年的老布殊(Bush)、1980年的卡特(Carter)及1976年的福特(Ford)敗選,原因均是大選前兩年曾出現經濟衰退、失業率大幅上升,這亦正是美國現况,相信特朗普也留意到這些數據;雷鼎鳴則分析,特朗普目前最重視是,的確便是連任總統,而在現時疫情蔓延、經濟衰退、失業高企的情况下,他連任失敗的機會實在頗大,擔心他可能鋌而走險找藉口向中國採取軍事行動。

「目前唯一可救到特朗普選情的可能便是打仗,但特朗普是很貪便宜的人,不想由美國主動向中國發起戰爭,希望由盟友與中國交戰後再介入,幸好印度及澳洲領導人也不是傻瓜,暫時沒有人理會他」。

中國已佈導彈陣 美國航母難靠近

雷鼎鳴近月就中美可能爆發戰爭進行深入研究,而他留意到澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)上周在《外交雜誌》(Foreign Affairs)發表題為「提防亞洲8月擦槍走火、如何避免令中美緊張關係升溫至開戰?」(Beware the Guns of August—in Asia, How to Keep U.S.-Chinese Tensions From Sparking a War)的文章,與他的看法相當接近──若美國向中國開戰的話,在南海動手機會最大,但美國的勝算並不高,「現時中美在三大地區有戰爭風險,分別是香港、台灣及南海,當中,香港出現戰爭的風險屬最低,因為美國沒有任何法理基礎在本港發動戰爭,香港事務屬中國內政,與美國無關;跟着台灣風險也有限,因為即使美國可以根據《台灣關係法》採取行動,但理據並不充分;最大風險便是在南海爆發衝突,因為中國近年控制南海後,令美國利益受損,當中包括經濟及石油運輸等領域,美國目前覺得自己很失威,因為現况等於默認東南亞屬中國勢力範圍,美國不想接受現實的話,便可能考慮採取軍事行動,但它也要先想想勝算高低」

「陸克文便提到,美國及中國的軍事專家均曾各自進行沙盤推演,在中國沿海或南海一旦有武裝衝突有何結果,兩國得出的結論均是中國贏面甚高,因為中國在沿海地區及海島上已佈置很多導彈,美國航空母艦難以駛入中國海岸線2000公里以內,否則便會被導彈擊沉,而航空母艦所運載的飛機作戰半徑(編按:戰機攜帶正常作戰載荷,在不進行空中加油,自航空母艦起飛沿指定航線飛行,執行完任務後,返回原地所能達到的最遠單程距離)只有1000多公里,所以美國飛機難以飛近中國海岸線,勝算因此亦不高;另外,即使美國航空母艦可以向中國發射導彈,但由於導彈數量不及中國,同樣威脅不大」。

華仁舊同學與巴菲特相熟 積極儲金

基於上述分析,雷鼎鳴指出,在勝算不高的情况下,美國向中國開戰的可能性不大,但始終特朗普的行事作風難以預測,故他亦參考現住在美國、身家達數十億美元、他在香港華仁中學的一名姓吳舊同學的投資部署,增持黃金資產,「我這名舊同學是隱形富豪,家族早於1850年已移民美國,他父親是著名醫生,日本侵華期間於澳門行醫,其後他亦在澳門出世,他中學時與我一樣在本港讀華仁,跟着回美國讀大學;他的一生歷盡奇事,包括讀大學一年級時被美國徵召去打越戰,戰後回美國繼承家族保險生意愈做愈大,目前身家料達數十億美元,認識美國不少政要,與股神巴菲特(Warren Buffett)亦相熟,稱股神為Uncle Warren。近來他開始收藏金幣,原因是參考越戰時的經驗,金幣可以隨身攜帶,在亂世中可起救命的作用」。

至於具體投資部署,雷鼎鳴透露,他早前已購入中資金礦股紫金礦業(2899),並且正研究如何買入金幣作為不時之需,「金價目前處於每盎司約2000美元,一個一盎司的金幣售價便約2000美元,相等於萬多港元,可以買一些回來儲存;但買哪些金幣才可靠呢?是否需要有證書呢?哪些國家、哪些年份發行的金幣較好呢?這些都是要研究的。金價近來上升不少(圖),暫時我便不想金價再升了,因為我只是買了金礦股,尚未買金幣,希望稍後可以在較低水平入市」。

