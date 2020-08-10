嘉湖複式呎價僅9244元 與標準戶相若

市場消息指出，嘉湖山莊景湖居9座複式戶，實用1244方呎，新近以1150萬元售出，實呎9244元，對比屋苑對上一宗同類成交，為上月以990萬元售出、實用986方呎的麗湖居4座頂層複式戶、實呎10,041元，即上述新成交呎價比上一宗同類成交低8%。不過，原業主早於2002年以315萬元購入，帳面仍獲利835萬元或2.7倍。

呎價較上月同類成交低8%

美聯助理營業董事施衍銘表示，港島東太古城部分業主因應市况調整售價，個別成交個案減幅5%至8％，其中鳳山閣低層B室，實用582方呎兩房間隔，原業主放盤叫價1100萬元，近日減價100萬元或9%後，以1000萬元沽出，實呎17,182元。原業主2017年2月以900萬元購入單位，帳面獲利約100萬元或11%。

太古城兩房業主賺一成離場

利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳半新盤SAVANNAH，新錄本月首宗二手成交，為2A座低層A室，實用747方呎，3房連套房間隔，外望園景及海景，原業主7月叫價1300萬元，新近以1251萬元易手，即減價49萬元或4%，實呎16,747元。原業主2016年8月以約968.4萬元購入單位，帳面獲利約282.6萬元或29%。另外，中原統計，十大屋苑過去兩日錄14宗成交，較前周反彈1.8倍；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，政府新限聚令打亂發展商推盤步伐，新盤出現推售空窗期，二手成交借勢反彈。另美聯統計，過去兩日10大屋苑共錄約15宗成交，較前周末錄得5宗增加兩倍，創6個周末即約1個半月來新高。