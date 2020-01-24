帝御‧金灣次輪185伙清袋 全盤累沽六成

恒地林達民：盡快加推應市

帝御‧金灣次輪推售的185伙，整批折實平均14,261元，昨日約早上9時30分開始進行A組大手客揀樓，該組共售26伙，中午12時起開始B組散戶揀樓。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，A組大戶揀樓流程暢順，有客戶斥資逾1445萬元，購入2伙兩房連套房及儲物房戶。

林續稱，至昨日下午5時左右、即開售後約7個半小時，全數185伙全獲選購，會盡快加推應市。最高成交價為第3座11樓01室，實用547方呎兩房戶，成交價728.84萬元；最高成交呎價為第3座地下11室 （開放式戶），實用189方呎連98方呎花園，成交呎價1.91萬元。項目是次開售收約1萬張入票，超額53倍，當中八成、即約8000票屬首輪銷售向隅客的重新入票（俗稱復活票）。

澐灃洋房成交價8150萬

綜合市場資訊，過去兩日新盤錄約210宗成交，令8月迄今新盤整體成交錄約460宗；除帝御‧金灣外，永泰（0369）樓盤銷情亦不俗，昨透過招標售出沙田九肚澐灃的A18號洋房（連兩車位），實用2902方呎，成交價8150萬元、實呎2.8萬元，屬項目本月首宗成交；該洋房採4房雙套房設計，另連花園。另永泰同系青山公路OMA by the SEA，連沽兩伙連平台特色戶，其中2座5樓C6室，實用312方呎連112方呎平台，成交價490.7萬元、實呎15,728元。

業界料本月一手成交按月跌最多三成

新冠疫情未見明顯紓緩，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一波新冠疫情影響下，發展商未敢貿然開盤，加上新限聚令，預計本月一手市場約錄1000宗；美聯住宅部行政總裁布少明則預計，8月餘下時間再有大型全新盤推售機會不大，估計本月整體一手成交只約800宗。