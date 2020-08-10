經濟

甲級商廈租金按年跌25%

【明報專訊】隨着本港爆發新一波新冠疫症，商廈業主繼續擴大減價空間。美聯工商舖研究報告指，7月甲級商廈的售價按月跌0.8%、租金則按月跌1.2%，同樣連跌13個月，其中甲級商廈租金較去年中的高位，按年累積跌幅達24.8%。

事實上，市場繼續錄得多宗低價成交，包括上環信德中心西翼單位，以每方呎約2萬餘元售出，拖累上環甲級商廈的平均呎價按月跌2.8%，最新平均呎價報24,038元，重返2016年12月、即約3年半前的水平。

上環甲廈平均呎價 重返3年半前水平

報告續指，由於業主減租幅度大，令寫字樓租金續向下，隨著商廈空置率增加，業主除減租外，亦提供更多優惠以吸引租客，包括提供免費車位予新租客、增加免租期，以及可商議租期等措施。不過，由於多座散業權甲級商廈的租金已累積一定跌幅，相信稍後再大跌空間有限，反而由發展商持有的統一業權甲級商廈，預期稍後面對的租金壓力較大。另一方面，準買家把握機會「撈底」。以全幢買賣而言，佐敦同昌商業大廈全幢落實以5.1億元易手，是今年首宗全幢商廈買賣個案；另外，長沙灣青山道Peak Castle全幢商廈，料快將以18億元成交。

長沙灣商廈Peak Castle 全幢料快將成交

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，雖然本港出現新一波疫情，但市場已漸適應後疫症時代的局面，加上社會防疫意識高，料新增個案將回落，相信下半年散業權商廈的租售價，將會先跌後升。

相關字詞﹕美聯工商舖 租金下跌 甲級商廈

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