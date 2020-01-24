「舖王」鄧成波半月連放售25億貨 鄧耀昇：集團資產總值800億 善價售非核心資產

明報記者

對近半年來被指放售約值65億元物業，鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇回覆查詢稱，集團目前管理資產總值約800億元，不時會審視和優化投資組合，並認為在現市况下入市，資產價格較相宜，集團會考慮適時善價出售非核心資產，並購入更優質、具發展潛力物業。

鄧續稱，不少投資者對集團的非核心資產感興趣並主動接洽，但現正洽商的資產未如市傳般多，但相關物業價值均已錄一定升幅，料出售可獲可觀利潤；長線而言，集團對後市充滿信心。

稱目前洽商資產未如市傳般多

至於鄧成波最新放售的光輝凍倉2期，樓齡約42年、全幢樓高13層，地下及低層地下為冷倉及停車場，1樓至頂層為貨倉，總樓面約29.38萬方呎，目前全幢物業正租予單一租客。鄧氏於2018年以16億元、呎價5517元購入，若以意向價20億元售出，帳面獲利4億元或25%。

市區舖位西貢工廈意向價共40億

另鄧氏亦正放售西貢康定路5幢工廈，包括四洲集團大廈、四洲食品網匯中心、實惠集團大廈、中華製漆大廈1座和2座，意向價共25億元。可留意的是，鄧氏曾就項目，向城規會申請作安老院舍及住宅發展，預計重建後樓面約26萬方呎；若以意向價25億元售出，每方呎樓面價約9615元。

資料顯示，鄧氏自2017年起分階段購入上述5幢工廈，共涉18.83億元，今年1月起放售；若以意向價售出，帳面賺逾6億元或33%。

此外，鄧氏家族持有的多個商舖、住宅地盤亦有放售，其中5月委託代理放售的5個市區舖位，各舖均逾1萬方呎，以油麻地舖位叫價最高，意向價3.8億元，以面積1.88萬方呎計，呎價約2萬元；上述油麻地商舖位於彌敦道及窩打道交界，過往由鄧耀昇旗下婚禮統籌公司使用。

學者：疫情打擊零售業 舖位抗跌力弱

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，財力雄厚的投資者雖然財政上沒大壓力，但亦不希望物業丟空，沒租金收入之餘，還要額外支付管理費、差餉等，而疫情對零售業打擊最深，現時缺乏中外旅客消費，因此疫情下的商舖成交，原業主減價幅度會較大，甚至要蝕讓離場。他補充稱，工商舖物業中，工廈仍有活化工廈的利好因素支持，其價值未如商舖般插水式下跌。