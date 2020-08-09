日企撤離 中國產業鏈優勢未動搖

首批87日企獲資助撤華

日本經濟產業省之前公布了第一批87家可獲得政府補貼的企業名單，稱將提供700億日圓補助，以便它們將生產線從中國遷移至日本或東南亞國家。

這87家企業主要是製造如防護服、口罩、酒精等醫療物品的中小企業，屬於勞動密集型產業，新址大多選擇在勞動力成本和土地價格均較為低廉的國家或地區。中國經濟在轉型升級，勞動力、土地等成本有所提升。「水往低處流」，這是市場規律作用的自然結果。

日本主導的「跨太平洋全面進展協定」（CPTPP）中有不少東南亞國家，這也是部分日企遷往越南等國的考慮因素之一。尤其是越南與歐盟自由貿易協定生效後，10年內，越南和歐盟將接近免稅狀態（取消99%的關稅），使越南爭取了一定優勢。但更多的大型跨國公司正加碼在中國的投資佈局。

跨國公司續投資中國

今年4月份，投資總額達100億美元的埃克森美孚廣東惠州乙烯項目正式開工，這是美國企業在華獨資建設的首個重大石化項目。大眾汽車集團（中國）與江淮汽車集團日前簽署戰略投資協議，投資10億歐元獲得江淮集團50%的股份，同時增持江淮大眾股份至75%，獲得合資公司管理權。6月底，一汽豐田新能源分公司項目在天津啟動。據悉，新工廠總投資達到近85億元人民幣。

經濟學上，把投資放在離消費市場最近的地區是成本最低、效率最高的。中國不僅是全球最大的消費市場，更具有世界上規模最大、門類最全、配套最完備的製造業體系，完整的供應鏈、產業鏈優勢不易撼動。

中國注重優化營商環境，使得外商投資預期和信心穩定向好。美中貿委會對150多家企業的調查結果顯示，中國近年來進一步擴大開放、優化營商環境的舉措為外企在華生產經營創造了便利，美國企業依然看好中國市場。

近日，世界銀行發表報告，肯定了中國在改革優化營商環境領域取得的巨大成就。認為中國在開辦企業、獲得電力、辦理建築許可等多個領域推出的具體改革舉措，為全球其他經濟體優化營商環境改革提供了借鑑。

一場疫情，讓愈來愈多的企業認識到安全對於全球產業鏈供應鏈的重要。世界銀行報告指出，以往在全球產業鏈、供應鏈體系構建中注重成本分析，而未來除了成本分析競爭優勢，安全度分析競爭優勢將變得同樣重要。疫情發生後，中國迅速採取有力措施，短時間內較好地控制住了疫情傳播，同時多舉並措使經濟迅速反彈，第二季度經濟實現3.2%的增長，是首個由負轉正的主要經濟體。

投資者「用腳投票」 認可中國市場

各國投資者已經「用腳投票」，表達對中國市場的認可。數據顯示，上半年，在中國主要外資來源地中，新加坡、美國實際投入外資金額同比分別增長7.8%和6%；「一帶一路」相關國家實際投入外資金額同比增長2.9%；東盟實際投入外資金額同比增長5.9%。

讓外商願意來、留得住、有發展。後疫情時代，中國還將不斷推動更高水平的對外開放，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，讓更多的高質量外資來華分享市場機遇，共同為促進世界經濟恢復發展作出積極貢獻。

[馮其十 神州新形勢]