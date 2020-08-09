科技股金價受惠展升浪

支付公司Caxton資深分析師布朗（Michael Brown）指出，美元走軟幾乎已成為一個自我實現的預言，風險資產的上漲，令美元進一步下滑，反過來刺激風險資產進一步上漲。

美企受惠海外競爭力增加

美元貶值使美國的出口貨品在海外更具競爭力，有利於美國跨國企業。這對美股的升勢可能是利好消息。高盛分析師近期發表報告稱，以歷史角度來看，標普500指數在美元大幅下滑的月份，回報中值為2.6%，其中以科技及能源股表現最佳。

高盛指出，美元兌一籃子貿易加權貨幣的價值下跌10%，將使2020年每股盈利增加約3%。高盛預期，未來12個月美元將再跌5%。

但美元下滑，對美國總統特朗普可能沒什麼短期政治好處。尋求連任的特朗普曾抱怨，美元過去數年的升勢，不利美國製造業。德銀的分析指出，美元疲軟的好處，將至少需要一年才能傳導至製造業，恐來不及在美國11月大選時，刺激特朗普的選情。

發展中國家償債壓力減少

發展中國家可能也樂見美元走軟，因為這使它們償還美元計價債務的成本減少。不過當風險偏好逆轉，可能促使投資者重返美元，因為很多人仍將美元視為最終的避風港。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的分析指出，如果風險資產的波動增加，美元可能在短期內飆升，但暫時幾乎看不到美元回升至3月高位的理據。

美國私人銀行Brown Brothers Harriman的全球貨幣策略主管Win Thin預期，鑑於周期性因素，美匯指數可能仍會進一步下跌，在年底前測試88左右的2018年低位。

[企業地球村]