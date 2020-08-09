量寬致貶值 美元儲備地位受動搖 美匯指數7月急跌4％ 10年最勁

資料來源：路透社、彭博社

美匯指數過去3個月已跌約7%，目前在92至93水平徘徊。單在7月，美匯指數的跌幅已超過4%，是10年來最大單月跌幅。全球最大對冲基金公司橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）及高盛策略師等都警告，美國大規模印銀紙可能損害美元。

與此同時，聯儲局在可見未來將維持低利率水平，以至投資者對通脹率潛在上升的擔憂，也削弱美元的吸引力。德銀首席國際策略師羅斯金（Alan Ruskin）形容，一些可能會影響到美元儲備貨幣地位的因素，正在加劇。

美國財長梅努欽近期重申，美元作為世界儲備貨幣的地位，符合美國利益，白宮希望維持這一地位。美元的優勢為美國帶來許多好處，助美國在全球金融體系發揮巨大影響力，並懲罰競爭對手。

過去20年央行儲備份額跌10百分點

對世界各國央行來說，美元的地位仍是無可動搖。國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，今年首季美元在全球央行儲備的份額約為62％，歐元為20％，人民幣只有約1.9％。但翻查IMF數據卻發現，美元在過去20年的地位正逐漸下降，其在全球央行儲備的份額，已下降約10個百分點。

部分市場人士正憂慮，美國近期大舉救市，可能進一步影響美國政府的財政狀况，削弱美元的吸引力。評級機構惠譽近期雖確認美國的AAA債務評級，但展望從「穩定」下調至「負面」，理由是公共財政狀况持續惡化，並且缺乏可靠的財政整頓計劃。

惠譽稱，即使在疫情引發巨大的經濟衝擊前，美國的巨額財政赤字和債務已處於中期上升的軌道，預計到2021年，美國的政府債務將超過美國GDP的130％，比例是所有AAA級主權國家中最高。

人稱「鱷王」的達利奧警告，美國政府不能一直產生赤字、一直發債或印鈔，必須提高生產力，否則美國經濟將走下坡。除了達利奧，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）亦警告，美國政府向金融系統大量注入資金，最終可能會加劇通脹，侵蝕消費者的購買力。高盛策略師亦稱，美國的政策正引發貨幣貶值的擔憂，可能會終結美元在全球外匯市場的主導地位。

部分投資者憂慮美國大舉印鈔將引發通脹，因而拋售美元買入黃金。美國10年期盈虧平衡通脹率已由3月的0.47厘低位，升至約1.51厘，這導致剔除通脹影響的美國10年期國債實際收益率進一步跌至零以下。

美國債收益率大減 難吸引資金

長期以來，美國國債的收益率都高於其他發達國家，吸引資金流入美元。但自疫情在美國爆發後，聯儲局將借貸成本降至歷史低位後，美國國債的收益率大減。美國10年期國債與德國同年期國債的收益率差距，處於2014年以來最低水平。

即使當美國經濟活動未來正常化，美國政府和聯儲局也有動機允許通脹率上升，以減輕累積的債務負擔，美元作為儲備貨幣的壽命，已開始引發擔憂。

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