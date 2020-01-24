帝御．金灣收逾萬票 超額53倍 今次輪售185伙

逸璟‧龍灣再錄撻大訂 未有殺訂

另內房中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，再錄撻大訂個案，有關單位為2座3樓C室，實用429方呎，買家原於2019年1月以599.8萬元購入單位，並在同月簽訂正式買賣合約，但有關交易已於日前取消，但項目因斜坡修葺問題未能如期於今年6月交樓，發展商未有向有關買家殺訂，更退回全數訂金。項目累錄29宗同類個案，以累售80伙計，撻訂比率達36%。

荃灣中心單位低市價5%成交

二手市場方面，荃灣區上車屋苑荃灣中心，有上車客成功購入低市價5%的筍盤。美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，有關單位為17座高層C室，屬實用329方呎2房戶，連50方呎士多房，原業主在今年5月放售，當時開價510萬元，惟因當時租客尚未搬走，「無樓睇」下較少準買家查詢。租客在兩周前搬走，加上疫情仍持續嚴峻，原業主急放售，願提高減價幅度，終減價52萬元或逾10%、以458萬元成交，較市價低約5%，折合實呎13,921元。

資料顯示，同類型單位15座高層C室，屬實用329方呎2房戶，連50方呎士多房，在今年5月以478萬元、實呎約1.45萬元易手，即新成交單位較今年5月成交低20萬或4%。原業主在2011年3月以195萬元購入單位，持貨逾9年，現帳面獲利263萬元，物業升值1.3倍。