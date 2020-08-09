新一輪紓困措施陷僵局 道指企穩中概股大跌

【明報專訊】美國7月份新增非農就業職位勝預期，但增幅顯著放緩，加上收市後傳出民主、共和兩黨就新一輪紓困措施談判失敗，美股三大指數在上周五（8月7日）變幅不大。道指收報27,433點，升0.17%或46點，標普500指數收報3351點，升0.06%或2點。而美國總統特朗普對TikTok及WeChat出招，打擊科網股投資氣氛，納指一度出現小幅震盪，最多曾挫逾200點，收跌0.87%或97點，報11,010點。