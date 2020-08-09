新一輪紓困措施陷僵局 道指企穩中概股大跌

【明報專訊】美國7月份新增非農就業職位勝預期，但增幅顯著放緩，加上收市後傳出民主、共和兩黨就新一輪紓困措施談判失敗，美股三大指數在上周五（8月7日）變幅不大。道指收報27,433點，升0.17%或46點，標普500指數收報3351點，升0.06%或2點。而美國總統特朗普對TikTok及WeChat出招，打擊科網股投資氣氛，納指一度出現小幅震盪，最多曾挫逾200點，收跌0.87%或97點，報11,010點。
中概股全線大跌，內地科技股幾乎無一倖免。騰訊控股（0700）ADR折合港元收報520.99元，較港收市價跌1.23%；阿里巴巴（9988）ADR折合港元收報244.24元，較上周五收市價跌1.99%。其他股份ADR方面，折合為港元後，對比本地上周五收市價，京東（9618）跌2.4%，報240.5元；網易跌1.95%，報144.62元。
微軟亞馬遜蘋果齊跌 fb股價跑出
美國上市的內地科技股亦下挫，百度跌0.46%，報125美元；微博跌3.16%，報34.37美元。7月底才掛牌的理想汽車跌8.7%，報16.89美元。於中國有業務的美國科技巨頭亦多數錄得跌勢，正與TikTok洽談收購的微軟跌1.79%，報212.48美元；亞馬遜跌1.78%，報3167.46美元；蘋果（Apple）跌2.27%，報444.45美元；Zoom跌3.55%，報258.73美元。惟facebook（fb）股價卻跑出，因為其近期擬推出短片平台Reels搶客，盤中一度見歷史新高，收市升1.19%，報268.44美元。