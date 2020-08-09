中證監：已按美方要求 提華企審計建議

中證監又指出，去年以來，中方監管部門多次就會計師事務所聯合檢查方案，與美國證監會（SEC）和PCAOB進行溝通，亦認為通過對話解決共同關心的問題是實現雙方共贏的唯一途徑，並重申中方從未禁止或阻止相關會計師事務所向境外監管機構提供審計工作底稿，而中國法律要求的，是審計工作底稿等信息交換應通過監管合作渠道，這是符合國際慣例的通行做法。

另外，彭博社報道，中國線上地產中介平台貝殼找房已落實美國招股細節，集資額約20億美元（折合約156億港元）。貝殼找房去年獲騰訊（0700）入股8億美元，如果以上限定價，貝殼找房將成為自愛奇藝2018年3月上市以來，最大規模的中資企業美國上市個案。

小鵬汽車計劃集資1億美元

另外，繼理想汽車早前在美國上市集資11億美元（約85.8億港元），中國電動車初創企業小鵬汽車也申請到美國上市，集資額暫定為1億美元（約7.8億港元）。小鵬汽車之前已獲包括阿里巴巴在內的投資者注資8億美元，較原定融資規模多出3億美元。