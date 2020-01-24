巴郡次季盈利彈86% 回購破紀錄 股神續審慎 手頭現金1.143萬億新高

明報記者 馬迪帆

受惠於股票投資組合的帳面升值利潤帶動，巴郡第二季純利急升86%至262.95億美元，比起其第一季的497.46億美元虧損有顯著反彈。惟經營溢利倒退約10%，由去年同期的61.39億美元降至55.13億美元。

經營溢利倒退約10%

市場亦關注巴郡如何運用其巨額手頭現金。雖然巴菲特於5月時曾表示回購巴郡股份並不吸引，但第二季季績顯示股神「食言」，於5月至6月共回購了總計51億美元（約為397.8億港元）的股份，為史上最多，其中有46億美元屬B類股份，4.87億美元為A類股份；而巴菲特對上一次回購是去年第四季，共回購22億美元（約171.6億港元）巴郡股份。

不過，破紀錄的回購未有降低其手頭現金水平，截至第二季度末，巴郡持有1466億美元（約1.14萬億港元）現金，較上季末的1373億美元再度增加，繼續刷新紀錄。

期內，巴郡的投資盈利錄得310.17億美元，按年激增3倍，但無形資產減值準備高達108.63億美元，主要是因為其中有98億美元來自於2016年收購的飛機零件及精密鑄件公司Precision Castparts Corp，以反映疫情對航空業的打擊。

各主要經營業務中，保險核保業務錄得8.06億美元利潤，按年升1.28倍；保險投資利潤錄得13.68億美元，與去年持平；鐵路、公共服務及能源利潤錄得17.64億美元，按年跌9.3%；其他錄得14.49億美元，按年跌逾四成。

巴菲特：維持投資安全更重要

巴菲特於季績報告中指出，現時繼續持有大量的現金及短期美國國債，雖然息率正處於歷史低位，但相信比起息率，擁有大量流動性、維持投資的安全更為重要。