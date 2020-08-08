九龍塘雋睿入場豪宅 部分享獅子山景

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

雋睿為單幢屋苑，細分為2座，最高樓層為8層，共設60伙，單位實用面積由228至1525方呎不等， 其中大單位戶型較多樣化，既有3房及4房分層單位，亦設有多個連平台、花園及天台特色戶，雖然大單位屬項目主打，但項目的1房標準分層單位仍佔整體27%，實用面積介乎265至283方呎。

位於2座1樓C室，實用面積228方呎，為1房連平台特色單位，屬項目最細的單位，並為九龍塘區內罕有的細面積新盤戶。由於項目關鍵日期為今年10月底，樓花期僅約2個多月，現已接近現樓階段，發展商開放多個現樓示範單位。

1房標準戶265呎入場

其中一個示範單位為3房1套開則的2座6樓A室，實用面積616方呎，客飯廳同樣連接露台，並採轉角窗設計。由於區內建築物較矮，故即使單位樓層不高，仍可不受阻擋，享有項目最優質的開揚獅子山全景，而主人房的窗戶為轉角落地窗，同樣能飽覽獅子山及鬧市景，由於3間房之間的牆壁均非主力牆，住戶可按需要在日後彈性改動間隔。

廚房方面，屬梗廚設計，廚櫃呈L形，並附送一系列歐洲名牌電器，另外，單位的客廁及主人房套廁均只設淋浴間，屬近年新盤中少有不設浴缸的3房戶型單位。

另一示範單位為2座6樓C室，實用面積265方呎，屬1房間隔，採開放式廚房設計，因單位樓層高度達3.5米，故廚櫃亦「向上」發展，其中雪櫃因放置在洗衣機上方，身形嬌小的女士使用時或需使用椅子作輔助。至於單位的客飯廳開則方正，外連22方呎露台，採光度不俗，浴室則被納入房內，形成套廁格局，而房內同時附設面積約16方呎的工作平台，可增加室內空氣對流，估計可吸納單身一族或小家庭。

毗鄰九龍仔公園

此外，項目每戶均設有智能家居裝置，住戶除可在出門前查看天氣外，亦可處理開關窗簾、電燈、冷氣等家居工作。

雖然雋睿的會所只有1727方呎，僅提供健身及宴會廳租用服務，但因毗鄰九龍仔公園，住戶仍可在屋苑附近享受綠化園林環境，以及作日常康樂活動。另外，由項目前往有「小曼谷」之稱的九龍城鬧市，只需約十多分鐘步程，如住戶需外出用膳和購物均不成問題。

■有片睇

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