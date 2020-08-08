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經濟
2020年8月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
李澤楷8億增持電盈 料部署注資 股價昨曾升逾一成 分析：收購富衛呼聲高
重整業務釋放股票價值 瑞銀維持「買入」評級
美制裁特首等官員 夜期先挫後回穩
港交所擬加強紀律制裁 違規董事留任可禁發新股
TVB盈警料半年蝕2.9億 廣告收入按年挫七成
中國7月出口增10.4%勝預期 對美出口增16% 近兩年最大升幅
中芯績後遭看淡 股價跌穿30元
朗廷半年蝕1320萬 成首隻不派息商業信託
受惠「宅經濟」 統一上半年多賺6.8%
華潤正式入主City'super
泰格醫藥首日升13％
國泰供股結果出爐 獲超額認購0.37倍
美非農職位增長放緩 7月增176.3萬份工勝預期
優步次季虧損擴至65億
Booking.com母企預訂量減91％
ST. GEORGE'S MANSIONS實呎逼4.6萬 項目首開齋 3房8600萬招標售出
津匯個別餘貨 低2年半前價兩成
MALIBU首錄二手 2房實蝕10萬
CCL連跌兩周 險守180點大關
按證續租中遠大廈 平過7年前
內地財團2.68億收購聯合道舊樓
陸振球：「疫市」大膽還價執死雞
周末睇樓好去處
九龍塘雋睿入場豪宅 部分享獅子山景
坐落傳統名校網
鄰近新盤不足200呎戶叫租逾萬元
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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李澤楷8億增持電盈 料部署注資 股價昨曾升逾一成 分析：收購富衛呼聲高
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